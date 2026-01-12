A- A+

FUTEBOL Dembélé recusa proposta do PSG e pede salário de mais de R$ 370 milhões por ano para renovar Francês tem contrato até 2028 e não tem pressa para fechar acordo

O francês Ousmane Dembélé encerrou a última temporada no topo do futebol mundial. Protagonista do ano histórico do Paris Saint-Germain, o atacante foi peça-chave na conquista do inédito sextete — que vira septete com a recente Supercopa da França — e do tão aguardado título da Liga dos Campeões. O desempenho individual acompanhou o coletivo: foram 35 gols e 16 assistências em 53 partidas, além dos prêmios de Bola de Ouro, The Best e o troféu de melhor jogador da Champions.

Em meio ao auge esportivo, o futuro do atacante virou pauta nos bastidores. Segundo o site Foot Mercato, o PSG apresentou no fim do ano uma proposta de renovação ao jogador, que tem contrato até junho de 2028. A oferta girava em torno de 30 milhões de euros por temporada, o equivalente a R$ 188,1 milhões. Dembélé, no entanto, recusou.

O motivo seria financeiro. De acordo com a publicação, o internacional francês deseja dobrar esse valor, buscando um salário próximo de 60 milhões de euros por ano — cerca de R$ 376,2 milhões. As posições, neste momento, são consideradas distantes, e não há previsão de acordo no curto prazo.





A duração do vínculo atual joga a favor do jogador e de seu estafe, que não demonstram pressa para fechar um novo contrato. A estratégia seria manter a negociação em aberto e pressionar o clube parisiense a se aproximar das cifras desejadas.

Em outubro, Dembélé falou publicamente sobre sua situação no clube, adotando tom cauteloso, mas positivo. — Estou bem. Estou recuperando a forma pouco a pouco. Enquanto eu tiver fome, estarei no PSG — afirmou, ao comemorar a marca de 100 jogos pelo clube, com gol.

Dentro de campo, a temporada também teve obstáculos. O atacante ficou fora de parte dos jogos por duas lesões: uma na coxa, em setembro, e outra na panturrilha, em novembro. Ainda assim, o início de 2026 tem sido animador. Dembélé foi titular e marcou no clássico contra o Paris FC, no começo de janeiro, e voltou a balançar as redes ao atuar os 90 minutos na conquista do Trophée des Champions diante do Olympique de Marselha, em final disputada no Kuwait.

