FUTEBOL Dembélé se torna o décimo jogador a conquistar Bola de Ouro, Liga dos Campeões e Copa do Mundo Atacante do PSG foi campeão do Mundial de seleções em 2018 e conquistou o torneio continental em 2024/25

Ousmane Dembélé entrou para um seleto grupo de jogadores históricos ao vencer o prêmio de melhor jogador do mundo, na última segunda-feira, em cerimônia, realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris. O atacante francês se tornou o décimo atleta na história do futebol a conquistar Bola de Ouro, Liga dos Campeões e Copa do Mundo.

Dembélé já havia levantado a taça da Copa do Mundo com a França em 2018, na Rússia, e se consagrou campeão europeu de clubes, em maio, pelo Paris Saint-Germain. O título da Liga dos Campeões, inclusive, o colocou como um forte candidato para faturar a Bola de Ouro de 2025, vencendo a concorrência de Lamine Yamal.

Até então, somente nove nomes haviam atingido esse triplete: Paolo Rossi, Bobby Charlton, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Zinédine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Lionel Messi. Agora, Dembélé é o décimo a integrar esse seleto grupo.



Jogadores que conquistaram Bola de Ouro, Liga dos Campeões e Copa do Mundo

Bola de Ouro Liga dos Campeões Copa do Mundo Bobby Charlton 1966 1967/68 1966 Gerd Müller 1970 1973/74, 1974/75 e 1975/76 1974 Franz Beckenbauer 1972 e 1976 1973/74, 1974/75 e 1975/76 1974 Paolo Rossi 1982 1984/85 1982 Zidane 1998 2001/02 1998 Rivaldo 1999 2002/03 2002 Ronaldinho Gaúcho 2005 2005/06 2002 Kaká 2007 2006/07 2002 Lionel Messi 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023 2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15 2022 Dembélé 2025 2024/25 2018





Dembélé se destacou na temporada por ter conseguido suprir com gols (35 em todas as competições disputadas) a lacuna no ataque parisiense deixada por Kylian Mbappé, que foi para o Real Madrid. Com o ataque resolvido, o PSG conquistou o campeonato francês e chegou à final do Mundial de Clubes, perdida para o Chelsea.

O atacante de 28 anos teve um total de 49 participações em gols em 53 partidas na temporada 2024/25. Ele marcou 35 gols e deu 14 assistências nas cinco competições disputadas pelo PSG. Além disso, Dembélé conquistou o Campeonato Francês, a Copa da França, a Supercopa Francesa e a Liga dos Campeões.

