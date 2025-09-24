Dembélé se torna o décimo jogador a conquistar Bola de Ouro, Liga dos Campeões e Copa do Mundo
Atacante do PSG foi campeão do Mundial de seleções em 2018 e conquistou o torneio continental em 2024/25
Ousmane Dembélé entrou para um seleto grupo de jogadores históricos ao vencer o prêmio de melhor jogador do mundo, na última segunda-feira, em cerimônia, realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris. O atacante francês se tornou o décimo atleta na história do futebol a conquistar Bola de Ouro, Liga dos Campeões e Copa do Mundo.
Dembélé já havia levantado a taça da Copa do Mundo com a França em 2018, na Rússia, e se consagrou campeão europeu de clubes, em maio, pelo Paris Saint-Germain. O título da Liga dos Campeões, inclusive, o colocou como um forte candidato para faturar a Bola de Ouro de 2025, vencendo a concorrência de Lamine Yamal.
Até então, somente nove nomes haviam atingido esse triplete: Paolo Rossi, Bobby Charlton, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Zinédine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Lionel Messi. Agora, Dembélé é o décimo a integrar esse seleto grupo.
Jogadores que conquistaram Bola de Ouro, Liga dos Campeões e Copa do Mundo
|Bola de Ouro
|Liga dos Campeões
|Copa do Mundo
|Bobby Charlton
|1966
|1967/68
|1966
|Gerd Müller
|1970
|1973/74, 1974/75 e 1975/76
|1974
|Franz Beckenbauer
|1972 e 1976
|1973/74, 1974/75 e 1975/76
|1974
|Paolo Rossi
|1982
|1984/85
|1982
|Zidane
|1998
|2001/02
|1998
|Rivaldo
|1999
|2002/03
|2002
|Ronaldinho Gaúcho
|2005
|2005/06
|2002
|Kaká
|2007
|2006/07
|2002
|Lionel Messi
|2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023
|2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15
|2022
|Dembélé
|2025
|2024/25
|2018
Dembélé se destacou na temporada por ter conseguido suprir com gols (35 em todas as competições disputadas) a lacuna no ataque parisiense deixada por Kylian Mbappé, que foi para o Real Madrid. Com o ataque resolvido, o PSG conquistou o campeonato francês e chegou à final do Mundial de Clubes, perdida para o Chelsea.
O atacante de 28 anos teve um total de 49 participações em gols em 53 partidas na temporada 2024/25. Ele marcou 35 gols e deu 14 assistências nas cinco competições disputadas pelo PSG. Além disso, Dembélé conquistou o Campeonato Francês, a Copa da França, a Supercopa Francesa e a Liga dos Campeões.