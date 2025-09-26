A- A+

Bola de Ouro Dembélé somou 1.380 pontos contra 1.059 de Lamine Yamal em votação da Bola de Ouro A votação contou com a participação de jornalistas dos 100 países mais bem posicionados no ranking da Fifa

A revista France Football divulgou, nesta sexta-feira, a pontuação dos 30 primeiros colocados na disputa pela Bola de Ouro de 2025, vencida pelo atacante Ousmane Dembélé. O jogador do PSG somou 1.380 pontos, ficando 321 à frente de Lamine Yamal, do Barcelona, segundo colocado na corrida de melhor do mundo.

O brasileiro Raphinha, quinto colocado na disputa pela Bola de Ouro, fez apenas 620 pontos, ficando atrás de Mohamed Salah, do Liverpool, que somou 657, e Vitinha, do Paris Saint-Germain, com 703. Outro atleta do Brasil na disputa, Vini Jr., ficou em 16° com 51 pontos.

A votação contou com a participação de jornalistas dos 100 países mais bem posicionados no ranking da Fifa. Cada votante seleciona 10 jogadores em ordem decrescente de mérito, a partir da lista de 30 indicados, e os escolhidos recebem, respectivamente, 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 pontos. Em caso de empate, os atletas são separados pelo número de votos em primeiro lugar.

A eleição considerou o desempenho dos jogadores na última temporada, desde o dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025. Todas as competições internacionais contam para a avaliação dos jurados, com exceção dos Jogos Olímpicos de 2024, que valeram para a edição anterior.

Classificação da Bola de Ouro de 2025

Ousmane Dembélé (França, PSG), 1.380 pontos.

Lamine Yamal (Espanha, Barcelona), 1.059 pontos.

Vitinha (Portugal, Paris-SG), 703 pontos.

Mohamed Salah (Egito, Liverpool), 657 pontos.

Raphinha (Brasil, FC Barcelona), 620 pontos.

Achraf Hakimi (Marrocos, Paris-SG), 484 pontos.

Kylian Mbappé (França, Real Madrid), 378 pontos.

Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea), 211 pontos.

Gianluigi Donnarumma (Itália, Paris-SG), 172 pontos.

Nuno Mendes (Portugal, Paris-SG), 171 pts.

Pedri (Espanha, FC Barcelona), 124 pontos.

Khvitcha Kvaratskhelia (Geórgia, Paris-SG), 123 pontos.

Harry Kane (Inglaterra, Bayern de Munique), 112 pontos.

Désiré Doué (França, Paris-SG), 74 pts.

Viktor Gyökeres (Suécia, Sporting Portugal), 56 pontos.

Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid), 51 pontos.

Robert Lewandowski (Polônia, FC Barcelona), 49 pontos.

Scott McTominay (Escócia, Nápoles), 45 pontos.

João Neves (Portugal, Paris-SG), 40 pts.

Lautaro Martinez (Argentina, Inter de Milão), 37 pontos.

Serhou Guirassy (Guiné, Borussia Dortmund), 25 pts.

Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool), 21 pts.

Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid), 21 pts.

Fabian Ruiz (Espanha, Paris-SG), 20 pts.

Denzel Dumfries (Holanda, Inter de Milão), 20 pts.

Erling Haaland (Noruega, Manchester City), 18 pts.

Declan Rice (Inglaterra, Arsenal), 13 pts.

Virgil Van Dijk (Holanda, Liverpool), 7 pts.

Florian Wirtz (Alemanha, Bayer Leverkusen), 5 pts.

Michael Olise (França, Bayern de Munique), 4 pts.

Dembélé se destacou na temporada por ter conseguido suprir com gols (35 em todas as competições disputadas) a lacuna no ataque parisiense deixada por Kylian Mbappé, que foi para o Real Madrid. Com o ataque resolvido, o PSG conquistou o campeonato francês e chegou à final do Mundial de Clubes, perdida para o Chelsea.

O atacante de 28 anos teve um total de 49 participações em gols em 53 partidas na temporada 2024/25. Ele marcou 35 gols e deu 14 assistências nas cinco competições disputadas pelo PSG. Além disso, Dembélé conquistou o Campeonato Francês, a Copa da França, a Supercopa Francesa e a Liga dos Campeões.

