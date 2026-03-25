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Futebol Demitido do Botafogo, Martín Anselmi entra no radar do Monterrey, do México, diz TV Treinador argentino já teve uma passagem de sucesso no futebol mexicano

Menos de uma semana depois de ser demitido do Botafogo, o técnico Martín Anselmi já entrou no radar de outra equipe.

Segundo a TV Azteca Deportes, o treinador argentino surge como um forte candidato para assumir o comando do Monterrey, do México, que enfrenta uma crise esportiva e atualmente está em nono no Campeonato Mexicano.

Atualmente, o técnico do Monterrey é Nicolás Sánchez, que substituiu Domènec Torrent, demitido no mês passado, e está como interino no comando.

No entanto, o trabalho do argentino não conseguiu estabilizar a equipe, tanto em termos de resultados quanto de desempenho, o que já gerou preocupação na diretoria dos Rayados.

Por isso, a diretoria aproveitará a pausa da Data Fifa para avaliar minuciosamente o desempenho da equipe e, principalmente, o perfil do técnico que assumirá o comando do projeto para o restante do torneio.

Uma coisa é certa: o Monterrey quer um treinador com experiência no futebol mexicano e consiga restaurar o nível competitivo da equipe a curto prazo.

Aí que se encaixa Martín Anselmi, que teve um trabalho de destaque no Cruz Azul, antes de ir para o Porto, de Portugal. O técnico argentino voltou a ser cotado como possível reforço no mercado mexicano. Não é a primeira vez que seu nome é associado ao Monterrey, mas o contexto agora é diferente: ele está disponível no mercado.

Apesar dos seus resultados recentes fora do México, a passagem de Anselmi pelo Cruz Azul deixou uma boa impressão, o que mantém seu perfil relevante. Por enquanto, o Monterrey ainda não tomou uma decisão final, mas o processo já começou e a ideia é encontrar um treinador à altura para comandar uma equipe preparada para brigar pelo título.

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