FUTEBOL "Demitido" do Remo e envolvido com aposta: conheça lateral criticado pelo técnico Juan Carlos Osório Sávio rebate técnico após empate com o Internacional, nega indisciplina e acumula suspensão de 360 dias aplicada pelo STJD por manipulação de resultados

O lateral-esquerdo Sávio Alves, de 30 anos, tornou-se o centro de uma crise no Clube do Remo após o empate em 1 a 1 com o Sport Club Internacional, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o técnico Juan Carlos Osorio afirmou que o jogador é indisciplinado e declarou que não pretende mais utilizá-lo na equipe.

— Sávio, muito bom jogador, muito bom, mas, indisciplinado, e hoje, no meu time, não quero jogadores indisciplinados, eu quero um time de atletas comprometidos com Remo. Boa sorte, seguramente vai encontrar outro time, porque joga muito bem, mas, eu não concordo com jogadores que não estão comprometidos 100% com o time — afirmou o treinador.

A declaração provocou reação imediata do atleta, que divulgou nota oficial nas redes sociais rebatendo as críticas. Sávio, afastado do elenco desde o dia 11 — quando foi titular contra o Atlético-MG —, reconheceu possível erro pontual de postura, mas negou falta de comprometimento.

“Reconheço que, no calor do momento, posso ter cometido um erro de postura. No entanto, reafirmo que jamais houve falta de comprometimento com o Remo. Minha entrega dentro de campo e minha contribuição para as conquistas do clube ao longo desses anos demonstram isso”, escreveu o jogador.





No comunicado, o lateral ressaltou que foi “protagonista em momentos importantes da história recente do clube”, citando participação em dois acessos e destacando que “jamais teve qualquer problema de convivência” com colegas, membros de comissões técnicas ou funcionários.

Sávio é um dos remanescentes do elenco que terminou a Série B de 2025 na quarta colocação, garantindo o retorno do Remo à elite do futebol brasileiro. No entanto, perdeu espaço com a chegada de Osorio no início da temporada e agora está fora dos planos do treinador.

Suspensão por manipulação de apostas

Além da crise interna, Sávio também figura entre os atletas punidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no caso de manipulação de resultados investigado pelo Ministério Público de Goiás na Operação Penalidade Máxima.

Em julgamento definitivo, o tribunal manteve ao lateral a pena de 360 dias de suspensão e multa de R$ 30 mil por envolvimento no esquema. A decisão incluiu pedido de extensão internacional das punições, com encaminhamento à CBF para que a FIFA seja acionada a aplicar as sanções em âmbito global.

No mesmo processo, o STJD agravou a pena de Diego Porfírio para eliminação e R$ 60 mil de multa. Outros jogadores conhecidos do futebol brasileiro também foram punidos, como Nino Paraíba, Alef Manga e Igor Cariús, enquanto Sidcley, Pedrinho e Emiliano Jesús foram absolvidos.

Com o afastamento técnico e a suspensão disciplinar já confirmada, o futuro de Sávio no Remo é incerto. Entre críticas públicas do treinador e punições judiciais, o lateral vive o momento mais turbulento de sua passagem pelo clube paraense.

