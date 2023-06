A- A+

Futebol Denilson ressalta crescimento defensivo do Náutico na Série C Timbu chegou ao segundo jogo seguido sem sofrer gols e o terceiro sem derrotas na competição

Quinto colocado da Série C do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos, o Náutico pode se firmar ainda mais na zona de classificação à próxima fase em caso de vitória diante do Volta Redonda, nesta terça (6), às 19h, nos Aflitos. Para isso, o Timbu precisa obrigatoriamente de gols, mas é em evitá-los que pode estar o trunfo dos pernambucanos.

“Estamos três jogos sem perder e dois sem tomar gol. Isso é importante para a evolução da equipe. Entendemos bem o que o professor (Fernando Marchiori) pediu. Ficamos bem protegidos com a linha de cinco”, declarou o zagueiro Denilson, frisando a modificação no sistema defensivo promovida pelo técnico, com a variação do 3-5-2 e 5-3-2 na formação tática, com três defensores.

Além de não sofrer gols contra o Pouso Alegre, o Náutico também não foi vazado diante do América/RN, no empate em 0x0, nos Aflitos. Contra os cariocas, a tendência é que o técnico Fernando Marchiori mantenha a mesma escalação do jogo passado.

Histórico

As equipes se enfrentaram apenas duas vezes na história, ambas no Brasileirão de 1976, com dois empates em 0x0. “Os jogos são parelhos, mesmo que a equipe adversária esteja lá embaixo. Precisamos manter a concentração e a pegada do último jogo para sairmos com os três pontos”, apontou Denilson.

Veja também

Futebol Messi, Benzema, Kante: veja jogadores que devem estar livres no mercado após o fim da temporada