Futebol Denilson ressalta recente sequência invicta do Náutico fora do Recife na Série C Timbu não perde como visitante há quase três meses, desde a derrota por 3x0 para a Aparecidense; em compensação, vem de quatro jogos sem ganhar, empatando todos

Os próximos dois jogos do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro serão fora de casa, contra Paysandu e Brusque. Uma sequência difícil, mas que os pernambucanos tentam se apegar ao histórico recente fora do Recife para aumentar a confiança de olho na permanência no G8 que garante vaga no quadrangular. Isso porque o Timbu não perde como visitante há quase três meses.

A última derrota do Náutico fora de casa foi no dia 13 de maio, contra a Aparecidense, por 3x0. O clube ainda era comandado por Dado Cavalcanti. De lá para cá, já sob os olhares de Fernando Marchiori, a equipe tem uma vitória e quatro empates - esses, diga-se, de forma seguida.

“Desde que o professor Marchiori chegou, não perdemos fora de casa. Agora, temos duas partidas e vamos buscar os melhores resultados possíveis”, afirmou o zagueiro Denilson.

A única vitória no período foi por 1x0, diante do Pouso Alegre, no Manduzão. Os empates foram contra Confiança (2x2, no Batistão), Botafogo-PB (1x1, no Almeidão), Ypiranga (3x3, no Colosso da Lagoa) e Operário-PR (1x1, no Germano Kruger).

O Náutico é o atual sexto colocado, com 25 pontos. O Paysandu, adversário deste domingo (13), nos Aflitos, é o oitavo, com 23. Uma derrota, aliado a outros resultados, pode tirar o Timbu do G8.

“Sabemos da importância desses jogos. Não pensamos no risco de sair do G8. Vamos nos preparar bem nesta semana para sair com a vitória. Temos mais três jogos para buscar a classificação”, declarou.



