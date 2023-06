A- A+

Futebol Denilson volta, Diego Ferreira no banco: veja provável time do Náutico para pegar o Pouso Alegre Timbu encara os mineiro no sábado (3), no Manduzão, pela Série C do Campeonato Brasileiro

O técnico Fernando Marchiori montou nesta quinta (1º) um esboço da provável equipe titular do Náutico que entra em campo no sábado (3), contra o Pouso Alegre-MG, no Manduzão, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Em relação ao coletivo da última quarta (31), a única mudança foi no sistema defensivo.



O trio defensivo, que já contava com Rennan Siqueira e Danilo, ganhou a presença do zagueiro Denilson. Victor Ferraz e Diego Matos ficam como alas, mas também pode atuar de forma mais recuada sem a bola, com uma variação de 3-5-2 e 5-3-2. Diego Ferreira ficou no banco.





O Náutico treinou com Vagner; Denilson, Danilo Cardoso e Rennan Siqueira; Victor Ferraz, Jean Mangabeira, Souza, Gabriel Santiago e Diego Matos; Jael e Paul Villero.

