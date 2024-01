A- A+

FUTEBOL Denir, lendário massagista do Flamengo, morre aos 75 anos Ele lutava contra um câncer no cérebro e estava internado desde o dia 27; ele trabalhou por mais de quatro décadas no clube e era muito querido pelos jogadores

Adenir Silva, o Denir, lendário massagista do Flamengo, faleceu na manhã desta segunda-feira. Denir lutava contra um câncer no cérebro. O funcionário do clube há quatro décadas, ele havia sido internado no dia 27 de dezembro após complicações em seu estado de saúde. Estava afastado das suas funções desde setembro de 2022.

Muito querido pelos jogadores, o massagista sempre aguardava a chegada da delegação na porta dos vestiários, e tinha um cumprimento especial com Gabigol. Ao todo, ele participou de 36 títulos do clube, incluindo oito Campeonatos Brasileiros, um Mundial e duas Copas Libertadores. Em 2021, ele chegou a erguer a taça do título do Campeonato Carioca junto com os jogadores em função dos 40 anos de serviços prestados ao Flamengo.

Em setembro de 2022, Denir havia sido diagnosticado com o tumor, e passou por uma cirurgia de retirada. Logo depois, chegou a receber alta, realizando a sequência do tratamento em casa, e fazia visitas esporádicas ao Ninho do Urubu.





Em abril de 2023, Denir recebeu uma placa do clube devido ao tempo de serviços prestados, e foi homenageado no Maracanã no duelo contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

Veja também

Natação Destaques da natação da AABB Recife, Beatriz Bezerra e Carolina Oliveira analisam 2023