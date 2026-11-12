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Sport Denis detalha drama de lesões no Sport, diz que houve falhas em cirurgias e sonha em voltar a jogar Goleiro de 39 anos terá que passar pelo sexto procedimento cirúrgico desde que chegou ao clube, em 2022

O goleiro Denis abriu o jogo sobre o longo período de recuperação que enfrenta desde que chegou ao Sport, em agosto de 2022. Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (12), no CT José de Andrade Médicis, o jogador relatou problemas identificados em cirurgias anteriores no joelho esquerdo, revelou episódios de isolamento durante sua recuperação no clube e reafirmou o desejo de voltar a atuar profissionalmente.

Aos 39 anos, Denis está há três anos sem disputar uma partida oficial. Desde sua chegada ao Rubro-negro, o goleiro passou por cinco cirurgias no joelho esquerdo e agora se prepara para um sexto procedimento, desta vez no quadril.

A operação será necessária após um longo período de limitações físicas e dores que, segundo o departamento médico do Sport, estão relacionadas às alterações provocadas durante a recuperação do joelho.

Um dos principais pontos abordados pelo goleiro foi a insatisfação com os procedimentos realizados em 2024. Após não apresentar a evolução esperada, Denis decidiu procurar três especialistas em São Paulo, que identificaram problemas em diferentes estruturas do joelho, incluindo a reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) e o menisco.

O jogador também questionou a condução de uma das operações. Segundo ele, havia a expectativa de que o procedimento fosse realizado pelo médico do clube, mas outro profissional acabou sendo o responsável pela cirurgia.

"Eu fui para a sala de cirurgia achando que era o médico do clube que iria fazer. E depois eu recebi a imagem que foi o médico anterior que fez. O médico do clube acompanhou, mas não foi ele que fez a minha cirurgia. Era um pedido que eu tinha feito, mas não foi acatado. Não consigo controlar algumas coisas aqui dentro", relatou.

Denis também explicou que, mesmo sem estar totalmente recuperado, voltou a jogar em 2023. Na ocasião, disputou dez partidas e afirmou que a comissão técnica, o departamento médico e a diretoria tinham conhecimento de que ainda sentia dores no joelho.

"Eu avisei que eu não estava 100%, todos sabiam da lesão que eu tinha no joelho, e mesmo assim eu joguei dez jogos. A partir do 10º jogo, vi que não estava conseguindo render o mínimo que eu conseguia, e aí eu pedi para sair do time para fazer a segunda cirurgia, pois não estava mais aguentando a dor", afirmou.

O último jogo do goleiro pelo Sport foi em 3 de novembro de 2023, contra o Mirassol, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Isolamento

Outro episódio que ganhou destaque na entrevista foi o período de afastamento do convívio com os demais jogadores, em 2025. Depois de passar aproximadamente quatro meses em São Paulo para realizar fisioterapia, Denis retornou ao Recife e inicialmente voltou a frequentar as dependências do clube normalmente.

De acordo com o goleiro, cerca de dez dias depois, recebeu a orientação de realizar os tratamentos em horários diferentes dos demais atletas e evitar contato com o elenco. A situação teria durado entre sete e oito meses.

"A diretoria não queria que eu tivesse contato com nenhum atleta, que eu teria que vir em horário separado, que estava totalmente afastado", contou.

Denis afirmou ainda que foi impedido de entrar no vestiário, utilizar espaços de convivência e até almoçar no clube. Para acompanhar as partidas na Ilha do Retiro, precisava seguir diretamente para a arquibancada.

"Eu fui proibido de entrar dentro do vestiário durante o ano de 2025. Foi um momento que eu achei desumano, mas em nenhum momento eu falei isso para fora", desabafou.

O goleiro também falou sobre as consequências psicológicas enfrentadas durante o longo processo de recuperação. Emocionado, revelou que precisou buscar acompanhamento profissional para lidar com o período.

"Eu sempre achei que eu era muito forte até eu entender que sozinho eu não ia conseguir. Eu já tive síndrome do pânico. Algumas vezes que eu saí de casa, fingi para todo mundo que estava bem", revelou.

Vontade de voltar a jogar

Após conseguir retornar aos treinamentos no início de 2026, Denis voltou a apresentar problemas físicos. Desta vez, as dores atingiram o quadril direito, condição que, segundo o atual departamento médico do Sport, tem relação com as alterações biomecânicas provocadas pelo longo período de recuperação do joelho esquerdo.

O tratamento conservador, com fisioterapia, fortalecimento e infiltração, não apresentou o resultado esperado. Com isso, ficou definida a realização da sexta cirurgia desde sua chegada ao clube, em 2022.

Durante a coletiva, o goleiro explicou que a decisão não representa apenas uma tentativa de voltar aos gramados, mas também a necessidade de recuperar a qualidade de vida.

"Eu sinto dor no dia a dia. Sinto dor para virar e levantar na cama, para entrar e sair do meu carro. Eu não consigo ficar 15 minutos em pé. Nas férias, não consigo caminhar 10 minutos com meus filhos no shopping, tenho que sentar. Ninguém tem noção disso", relatou.

Aos 39 anos, Denis garantiu que ainda não pensa em encerrar a carreira e mantém a esperança de voltar a defender uma equipe profissional.

"Não entra na minha cabeça eu terminar minha carreira de 22, 23 anos como profissional dessa forma. Nem que eu volte e jogue mais seis meses, um ano, dois, eu vou voltar a jogar", projetou o jogador.

O goleiro está vinculado ao Sport até o fim de 2026, mas a necessidade de recuperação deverá provocar a extensão do contrato. O prazo estimado para o retorno após a cirurgia no quadril varia de quatro meses a um ano. A Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023) garante a prorrogação contratual até que o atleta se recupere totalmente da lesão.

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