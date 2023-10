A- A+

Futebol Dênis elogia Fortaleza após clube cearense chegar à final da Copa Sul-Americana Tricolor alcançou o feito após eliminar o Corinthians, no Castelão, na semifinal do torneio

Rivalidade regional à parte, o goleiro do Sport, Dênis, elogiou a chegada do Fortaleza à final da Copa Sul-Americana. Na última terça (3), o Tricolor do Pici garantiu a vaga na decisão após eliminar o Corinthians, no Castelão, com vitória por 2x0.

"Entendo a rivalidade no Nordeste entre todos os times, mas o quão mais alto um clube da região for, tanto na Sul-Americana, ou na Libertadores, é bom para o Nordeste. Que sirva de espelho para todos os outros clubes. Isso mostra que os clubes do Nordeste têm qualidade para chegar numa grande competição, ir à final, e por que não ser campeão. Tirando toda essa rivalidade, para o Nordeste é muito legal e muito importante", afirmou.

O Fortaleza aguarda agora o ganhador da outra semifinal, entre LDU, do Equador, e Defensa y Justicia, da Argentina. As equipes jogam nesta quarta (4), às 19h, em (atenção para coincidência no nome) La Fortaleza. A grande decisão do torneio será no dia 28 de outubro, no Uruguai.

