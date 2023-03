A- A+

Arena Pernambuco Goleiro do Sport que ficou preso em elevador da Arena Pernambuco agradece resgate dos bombeiros Além de Dênis, outras oito pessoas ficaram mais de quatro horas no local, entre elas idosos, duas crianças e uma mulher grávida

Mesmo sem entrar em campo, o Clássico das Multidões do último sábado (18) foi desgastante para o goleiro Dênis, do Sport. Ele e mais oito pessoas ficaram presos por mais de quatro horas no elevador da Arena de Pernambuco. O resgate foi feito por bombeiros. O atleta rubro-negro agradeceu a ajuda e brincou nas redes sociais "mais uma história pra contar".

"Depois de quatro horas preso no elevador da Arena Pernambuco, quero agradecer ao Corpo de Bombeiros por ter nos resgatados sãos e salvos. Parabéns pelo trabalho realizado! Acima de tudo quero agradecer o Sport pelo auxílio do começo até o fim do resgate. Mesmo durante o caos fiz novas amizades e nos chamamos de “Presos do Elevador” (risos). Mais uma história pra contar", publicou o goleiro no último domingo (19).

Além do atleta do Sport, ficaram presos idosos, duas crianças e uma mulher grávida. As pessoas ficaram presas no elevador um pouco antes do fim da partida entre Sport e Santa Cruz. O apito final aconteceu por volta das 19h30. Atráves das redes sociais, o Sport anunciou o resgate do seu atleta e dos demais presos às 23h55. Confira um vídeo do momento do resgate:

Bombeiros retirando o goleiro do Sport Dênis , que ficou preso no elevador da Arena Pernambuco.



Foram 4 horas presos no elevador.



Completo absurdo! pic.twitter.com/DtGjOaXIFP — LISCA DOIDO (@LISCADOIDO) March 19, 2023

O goleiro Dênis não estava relacionado para o Clássico das Multidões pois ainda se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que aconteceu em agosto do ano passado num treinamento.

Veja também

amistoso Seleção Brasileira inicia ciclo que pode ser marcado por passagem de bastão