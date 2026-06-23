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Futebol Denis sofre nova lesão e vira baixa mais uma vez no Sport Desde que chego ao clube, em 2022, o goleiro só entrou em campo 11 vezes

A passagem do goleiro Denis pelo Sport segue marcada pelas lesões. O atleta de 39 anos vinha trabalhando com o grupo nos últimos meses, mas teve constatada uma mialgia de adutor devido a um problema crônico no quadril e está afastado das atvidades novamente.

A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela Folha de Pernambuco na tarde desta terça-feira (23). O goleiro ainda não tem prazo definido para voltar aos trabalhos.

Desde que chegou ao Sport, em 2022, Denis já teve que lidar com quatro procedimentos cirúrgicos. No período de quatro anos, o goleiro só entrou em campo 11 vezes: uma no ano de estreia e as outras dez, em 2023.

Nesta temporada, chegou a ser relacionado para duas partidas, mas não foi utilizado em nenhuma. Em janeiro, esteve no banco na goleada por 5x0 sobre o Decisão, pelo Pernambucano. Já em abril, também ficou como opção, na vitória leonina pelo mesmo placar, sobre o Maranhão, pela Copa do Nordeste.

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