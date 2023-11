A- A+

Sport Dênis tem nova lesão no joelho e ficará no Sport até completar recuperação O contrato encerrado do goleiro de 36 anos que seria encerrado nesta semana vai ser renovado

O goleiro Dênis sofreu uma nova lesão no joelho e terá sua permanência no Sport prorrogada. O jogador está em tratamento no departamento médico rubro-negro. A informação foi antecipada pelo GE e confirmada pela Reportagem da Folha de Pernambuco.

Dênis teria seu vínculo com o Sport encerrado nesta semana, porém será prorrogado em função da nova lesão até a recuperação do atleta.

O goleiro chegou ao Leão na metade de 2022 e acabou rompendo os ligamentos do joelho num treinamento após ter feito apenas uma partida pelo Sport.

Em 2023, Dênis se recuperou dessa primeira lesão e assumiu a titularidade no segundo turno da Série B, no jogo contra o Botafogo-SP. O goleiro fez dez partidas e sofreu 16 gols na temporada. Na reta final, ele perdeu a posição para Jordan.

Posição do Sport

Por nota, enviada pela assessoria de imprensa, o Sport confirmou a lesão de Dênis e estipulou o prazo de 60 dias para recuperação.

"O goleiro Denis foi submetido a um procedimento cirúrgico para tratamento de uma lesão no menisco do joelho. O prazo estimado de recuperação é 60 dias", informou o Clube.

Veja também

Futebol Santa anuncia as contratações do centroavante Matheus Matias e do goleiro André Luiz