Futsal Dennis Cavalcanti estreia pelo Palma Futsal contra Benfica e Sporting na Europa Goleiro pernambucano encara dois gigantes portugueses na International Masters de Futsal

O goleiro pernambucano Dennis Cavalcanti fará sua estreia internacional pelo Palma Futsal, da Espanha, em um dos torneios mais prestigiados do futsal europeu.

Neste sábado (23) e domingo (24), ele enfrentará dois dos clubes mais tradicionais de Portugal: Benfica e Sporting.

Reconhecido pela agilidade e leitura de jogo, Dennis vem se destacando como uma das grandes promessas do futsal nordestino.

Sua participação no torneio representa não apenas um passo importante na carreira, mas também um momento de visibilidade para o futsal pernambucano.

A International Masters de Futsal reúne alguns dos principais clubes e talentos do mundo, servindo como vitrine para atletas em ascensão.

Para Dennis, é a oportunidade de confirmar seu potencial e levar o nome do estado para o cenário europeu.

Com informações da assessoria

