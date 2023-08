A- A+

Futebol Denunciado por importunação sexual, Paulo Roberto Falcão é demitido do Santos Ex-jogador e ex-treinador ocupava cargo de coordenador esportivo no clube paulista

Após ser denunciado por importunação sexual, o ex-jogador e ex-treinador, Paulo Roberto Falcão, teve sua demissão anunciada pelo Santos, nas redes sociais, na noite desta sexta-feira (4). Ele ocupava o cargo de coordenador esportivo do clube paulista há um ano.

Falcão foi denunciado pela recepcionista do apart hotel onde mora, em Santos. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher do município. Falcão ainda não se pronunciou sobre o episódio.

Segundo informações publicadas pelo G1, a fim de preservar a identidade da vítima a autoridade policial resumiu as informações no Boletim de Ocorrência. O texto diz que como os atos de Falcão não deixaram vestígio não há necessidade de exame de corpo de delito.

O que é importunação sexual

De acordo com o Código Penal, importunação sexual é qualquer ato de cunho sexual praticado sem o consentimento da vítima. Pode ser, por exemplo, um beijo ou uma passada de mão. A pena prevista pode chegar a cinco anos de reclusão.

