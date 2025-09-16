Depay denuncia mentiras em redes sociais e promete revelar verdades no Corinthians

A- A+

O atacante Memphis Depay utilizou suas redes sociais nesta terça-feira para rebater críticas e rumores recentes envolvendo seu nome. Em tom de indignação, o holandês falou em campanhas contra sua imagem e prometeu expor sua versão "muito em breve".

Nas publicações, Depay questionou o motivo de ser alvo constante da mídia e disse que há uma tentativa de colocá-lo contra torcedores e apoiadores. "Muitas mentiras foram espalhadas e as campanhas contra meu nome continuam. Tudo para quê? Tentando criar uma imagem ruim?", escreveu.



O jogador também fez menção a questões políticas e a profissionais de imprensa. Segundo ele, há pessoas interessadas em envolvê-lo em situações que não têm relação com o futebol. "Estou falando diretamente com as pessoas que me envolveram em questões políticas e com os veículos que não conseguem manter meu nome longe de suas bocas cheias de mentiras", acrescentou.



Depay afirmou ainda que não pretende se calar e que está preparado para reagir. "Chegará o momento em que falarei sobre algumas coisas e esse momento será muito em breve", disse o atacante, garantindo que se sente protegido por sua fé e que "o carma é real e vai atingir todos".

Apesar do tom duro do desabafo, o holandês segue sua rotina normalmente no CT Joaquim Grava. Ele se recupera de uma lesão muscular que o tirou do jogo contra o Fluminense, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro.



Nos últimos dias, surgiram rumores de desgaste entre Depay e a comissão técnica de Dorival Júnior, além de especulações sobre questões extracampo, como o valor do aluguel pago em São Paulo. Sobre esse último tema, o atacante já havia ironizado em postagem anterior: "Tem gente que ainda acredita nisso...".



Na tabela do Brasileirão, o Corinthians ocupa a nona posição, com 29 pontos. O próximo compromisso será diante do Sport, no domingo, às 17h30, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada.

