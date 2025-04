A- A+

FUTEBOL Depay detona gramado do Allianz em vídeo divulgado pelo Corinthians: 'Campo de m...' A primeira partida da final foi realizada no Allianz e o Corinthians venceu por 1 a 0

O Corinthians divulgou, nesta sexta-feira, um vídeo com os bastidores das finais do Campeonato Paulista. Em um trecho das imagens, o atacante holandês Memphis Depay detona o gramado sintético do Allianz Parque, estádio do rival Palmeiras, durante uma conversa com o elenco após o clássico.

A primeira partida da final foi realizada no Allianz e o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto, levando a vantagem do empate para a partida de volta, na Neo Química Arena

"Isso é importante e ajuda o meio de campo demais. A gente tem que ter a coragem de fazer isso também no segundo tempo. No segundo tempo, eles mudaram o jeito que estavam pressionando a gente. Nós temos que trabalhar como vamos resolver isso. A gente conseguiu a vitória fora de casa e a gente vai fazer história. Vamos juntos", finalizou o astro holandês.

O Corinthians ficou no 0 a 0 com o Palmeiras na partida de volta e garantiu o título do Paulistão, voltando a erguer uma taça após seis anos de jejum. O goleiro Hugo Souza saiu como herói ao defender pênalti de Raphael Veiga na etapa final.

Na quarta-feira, o campo recebeu novamente a aprovação da Fifa após mais de oito horas de testes minuciosos. Os gramados sintéticos entraram no centro de uma polêmica no início do ano após figuras experientes, como Neymar, Thiago Silva e Lucas Moura, liderarem um movimento contra o piso artificial. O meia do São Paulo chegou a dizer que era melhor jogar em um gramado ruim natural do que em sintético.

O gramado do Allianz Parque foi alvo de muitas reclamações por parte de equipes adversárias do Palmeiras e precisou ficar por mais de dois meses em reformas. Em 2024, o composto termoplástico, que derretia e grudava nas chuteiras dos jogadores, foi substituído por cortiças, material orgânico e de origem vegetal importado da Europa.

Além das partidas do time do Palmeiras, o local também é palco para shows de artistas famosos, o que gera uma receita muito grande, com porcentual dirigido para o clube. Em 2024, o Allianz Parque recebeu 47 shows e recebeu o título de estádio que mais apresenta espetáculos em todo o mundo.

