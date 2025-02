A- A+

Desculpas Depay, do Corinthians, se desculpa após ser condenado por dirigir sob efeito de álcool Atacante holandês pagará uma multa de R$ 54 mil e está proibido de dirigir no Principado por dois anos

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, usou as redes sociais para se desculpar após ser condenado a quatro meses de prisão por dirigir com quantidade de álcool no sangue em Mônaco, durante as férias de verão do ano passado.

O jogador holandês admitiu o erro e disse que 2024 foi um ano de lições, mas garantiu que será melhor neste ano.

O caso aconteceu antes de Depay assinar contrato com o Corinthians — ele foi anunciado pelo Timão no dia 9 de setembro.

Memphis pagará uma multa de 9 mil euros (cerca de R$ 54 mil, na cotação atual) e está proibido de dirigir no Principado por dois anos. As informações são da imprensa de Mônaco.

Segundo denúncia, o jogador conduziu de maneira “arriscada” um Rolls-Royce pelas ruas de Mônaco e chamou a atenção das autoridades, que o pararam na Praça das Armas.

O teste realizado pelo holandês registrou mais de 2g de álcool por litro no sangue, que gerou a denúncia e resultou na condenação desta quarta-feira.

Veja a nota de Depay traduzida:

"Eu gostaria de vir aqui e me desculpar.

No verão passado, durante minhas férias em Mônaco, cometi um erro e decidi dirigir para casa depois de tomar algumas bebidas em um restaurante.

Eu deveria ter entrado em um táxi, mas não o fiz, então gostaria de me desculpar e assumir total responsabilidade pela minha ação. 2024 foi um ano de lições e eu definitivamente vou aprender com este.

2025 nós vamos ser melhores. Memphis"

Veja também