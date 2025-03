Depay volta à Holanda sem gols e vê Espanha empatar no fim pela Liga das Nações

A- A+

Segundo maior artilheiro da Holanda, com 46 gols - Van Persie anotou 50 vezes - , o corintiano Depay voltou à seleção nesta quinta-feira diante da poderosa Espanha e não conseguiu dar novo passo em sua missão de se tornar o maior goleador do País. Em sua 99ª partida pela equipe nacional, passou em branco e viu, já do banco de reservas, Merino empatar, por 2 a 2, nos acréscimos. O duelo de volta será no estádio Mestalla, em Valência, no domingo.



Depay teve uma grande oportunidade aos 35 minutos, ao receber o passe longo e, da entrada da área, mandar uma bomba. O goleiro Unai Símon defendeu com as pernas. Naquele momento, a Holanda estava melhor e buscando a virada.



Em grande fase no Campeonato Espanhol, o atacante Nico Williams foi o responsável por abrir o marcador no Feyenoord Stadium. E com menos de 10 minutos após lambança da defesa holandesa.



Os donos da casa tinham a jogada dominada. O goleiro Verbruggen tocou para Hato, na esquerda, mas o lateral se enrolou todo e acabou perdendo a bola para Lamine Yamal. O jovem tocou para Pedri servir o atacante do Athletic de Bilbao, que mandou ao gol vazio.





A igualdade holandesa veio rápido e também em erro da defesa, aos 27 minutos. Os espanhóis não cortaram bem o cruzamento e Kluivert tocou para Gakpo girar e mandar no canto de Unai Simón. Depay celebrou bastante o gol e festejou muito o autor da assistência.



No começo do segundo tempo, veio a virada tão buscada. Reijnders tocou para Frimpong e correu à área para completar. Depay mostrou que está bem os companheiros de seleção ao subir nas costas do autor do segundo gol.



O camisa 10 da seleção e do Corinthians acabou substituído no fim após a expulsão de Hato. Mesmo reforçando a defesa, a Holanda não conseguiu segurar o bom resultado, ao permitir que Merino, aos 47 minutos, definisse o empate, após rebate do goleiro.



Croácia bate a França e ofusca volta de Mbappé



No confronto que define o adversário de espanhóis ou holandeses, os holofotes estavam todos para o retorno de Mbappé à vice-campeã mundial França. Mas a Croácia parecia não querer saber de festa rival em seus domínios e fez um primeiro tempo bem forte.



Logo no começo, com enorme displicência, Kramaric desperdiçou um pênalti. Ele partiu para a bola com corridinha curta e bateu fraco, colocado no meio do gol. Maignan defendeu com o pé esquerdo. O erro não intimidou os donos da casa, que abriram o placar com Budimir, de cabeça, após cruzamento de Perisic pela esquerda.



Nos acréscimos da primeira etapa, contragolpe croata que terminou com lindo voleio cruzado de Perisic, desta vez pela direita, para levar um gigante 2 a 0 ao intervalo. Os croatas, satisfeitos com a boa vantagem, administraram o placar no segundo tempo e agora vão tranquilos para o Stade de France, em Saint-Denis, no domingo.

