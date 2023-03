Dependendo apenas de si para avançar no Nordestão, Náutico recebe o Ferroviário

A- A+

Para avançar ao mata-mata da Copa do Nordeste, o Náutico não precisa olhar para baixo, secar adversários ou fazer contas que vão além do que é da obrigação de cada time que entra em campo. Basta vencer, por qualquer resultado ou com qualquer tipo de desempenho. O que vale são os três pontos. Fazendo isso, a vaga nas quartas de final estará garantida. Por isso, o duelo desta quarta (22), contra o Ferroviário, nos Aflitos, é mais um daqueles “jogos do ano” para o Timbu.





Quarto colocado do Grupo B, o Náutico, em caso de vitória, pode até terminar a primeira fase na liderança da chave. Para isso, porém, seria preciso, sim, olhar para os demais compromissos da noite e secar todos que estão acima.



O Sergipe (3º, com 10) pega o Sampaio Corrêa, no Batistão. O ABC (2º, com 11) encara o Fluminense/PI, no Frasqueirão, enquanto o líder Ceará, com 13 pontos, joga contra o Atlético/BA, no Presidente Vargas. Se empatar o Náutico terá que secar o Sergipe ou torcer para o Santa Cruz não vencer o Fortaleza, no Arruda. Em caso de tropeço, aí o foco é em não ver a Cobra Coral triunfando.



Para o confronto, o técnico Dado Cavalcanti não terá o meia-atacante Matheus Carvalho, com lesão na coxa direita. O volante Nathan é o provável substituto, fechando o setor com Jean Mangabeira e Souza.



Mata-mata antecipado



“Será um jogo decisivo. Encaramos já como um mata-mata. Temos que vencer para garantir a classificação e depois pensaremos em ficar na melhor colocação possível para decidir em casa (quartas de final). Estaremos jogando em casa e com uma sequência boa”, afirmou o zagueiro Odivan.



Um trunfo do Náutico para conseguir a classificação passa pelo sistema defensivo. O clube não toma gols há três partidas. Méritos que Odivan divide com o demais companheiros.



“Não só a defesa, mas todo o conjunto faz parte disso. Estamos três jogos sem tomar gols e isso dá confiança. Vamos procurar manter isso. Tendo uma boa defesa, conseguiremos ir longe nos campeonatos”, frisou.



Esquema de segurança



A Polícia Militar de Pernambuco informou que 162 profissionais estarão trabalhando no confronto, dentro e fora dos Aflitos. As estações do metrô e terminais integrados de passageiros terão guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação dos vândalos. Vale salientar que toda operação policial será monitorada por oficiais da corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Controle e Comando Regional.



Ficha técnica



Náutico



Vagner; Victor Ferraz, Odivan, Paulo Miranda e Diego Matos; Jean Mangabeira, Nathan e Souza; Kayon, Paul Villero e Jael. Técnico: Dado Cavalcanti



Ferroviário/CE

Douglas Dias; Rodrigo Negueba; Roni Lobo, Éder Lima e Zé Carlos; Lincoln; Felipe Guedes e Thiagunho; Deysinho, Erik Pulga e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi



Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI). Assistentes: Rogerio de Oliveira Braga e Alisson Lima Damasceno (ambos do PI).

Transmissão: Nosso Futebol e DAZN

