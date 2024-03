Dependendo apenas de si para se classificar no Nordestão, Náutico visita o América-RN

A- A+

O Náutico depende apenas de si para se classificar para as quartas de final da Copa do Nordeste. A julgar pelos resultados recentes, essa notícia não anima tanto os torcedores. Ainda que esteja na quarta posição do Grupo B, com sete pontos, o Timbu não fez tanto por merecer a presença no G4. O clube não vence há cinco rodadas no torneio e só não está em situação pior porque os adversários abaixo convivem com fase tão ruim quanto. Para não ter que apostar novamente no tropeço alheio, os alvirrubros buscam na noite desta quarta (27) uma vitória diante do América-RN, na Arena das Dunas.





Vamos aos cálculos. Se vencer, o Náutico avança ao mata-mata e, de quebra, pode terminar em segundo. Para isso, porém, seria preciso torcer pelos tropeços de Altos-PI, em terceiro, e Fortaleza, em segundo, ambos com oito pontos. Os piauienses pegam o CRB, no Rei Pelé, enquanto os cearenses visitam o Maranhão, no Castelão.



Em caso de empate, o Náutico terá de secar Juazeirense, em quinto, e Treze, em sexto, ambos com seis pontos. Os baianos encaram o Sport, na Arena de Pernambuco. Já os paraibanos duelam diante do Vitória, no Barradão. Se o Timbu for derrotado, além de secar essa dupla, também precisará torcer para o sétimo colocado, o ABC, com quatro pontos, não ganhar do River-PI, no Albertão - os potiguares ainda teriam de tirar uma diferença de cinco gols de saldo em relação aos pernambucanos.



Desfalques



Diante do América-RN, o Náutico não terá o atacante Paulo Sérgio e o volante Marco Antônio. Ambos cumprem suspensão automática após terem recebido o terceiro cartão amarelo cada. Na frente, Evandro pode ser o substituto. No meio, Marcos Júnior é uma alternativa.



“Temos tentar oscilar o menos possível, mantendo o mesmo desempenho do início ao fim. Nas partidas que conseguimos fazer isso, nós vencemos”, afirmou Marcos. O lateral-esquerdo Diego Matos e Patrick Allan deixaram o jogo passado por problemas musculares. Os exames de imagem não apontaram lesão, mas a dupla foi preservada de olho na final do Pernambucano, domingo, contra o Sport, nos Aflitos. Sem eles, Luiz Paulo deve completar a defesa e Wendel Lessa pode ganhar espaço no meio.



Mesmo regularizados, o meia Thiago Lopes e o atacante Gustavo Maia ainda não entram em campo. A dupla está aprimorando a forma física e só deve ficar à disposição do técnico Allan Aal em um possível avanço do time para as quartas de final ou, em caso de insucesso, para o início da Série C - ambos não chegaram a tempo de serem inscritos no Estadual.



Série invicta



O América-RN não perde há 10 jogos na temporada, sendo quatro deles na Copa do Nordeste. Ainda assim, o clube é o lanterna do Grupo A, com oito pontos, sem chances de avançar ao mata-mata. A equipe tem no elenco o meia Souza, ex-Náutico.



Ficha técnica



América-RN

Renan Bragança; Marcos Ytalo, Rafael Jansen, Salazar e Alan; Ferreira, Wenderson e Souza;Gabriel Davis, Gustavo Ramos e Rafinha.Técnico: Marquinhos Santos



Náutico

Vagner; Arnaldo, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Luiz Paulo; Sousa, Marcos Júnior e Wendel Lessa; Thalissinho (Ray Vanegas), Evandro e Cléo Silva. Técnico: Allan Aal



Local: Arena das Dunas (Natal-RN)

Horário: 21h30

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL). Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares e Ruan Luiz de Barros Silva (ambos de AL)

Transmissão: Nosso Futebol

