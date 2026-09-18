A- A+

FUTEBOL Depois da vitória do Flamengo na Libertadores, Arrascaeta e Rossi detonam gramado do Maracanã Após empate do Flamengo com o Del Valle, pela Libertadores, jogadores criticaram situação do campo do estádio

Após o empate em 1 a 1 com o Independiente del Valle, nesta quinta-feira (17), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, os jogadores do Flamengo criticaram o gramado do Maracanã. Mesmo com a classificação para às semifinais, o meia Arrascaeta e o goleiro Rossi detonaram o campo do jogo.

— Jogo se tornou difícil. A gente sabe que o time deles têm qualidade boa, mas não podemos permitir eles chegarem e jogar como foi. Temos que nos impor. Mas para isso precisamos de um bom campo também. A gente vem sofrendo muito nesses últimos jogos. O campo está cada vez pior, mais difícil controlar a bola e jogar rápido. Se quer ser campeão, tem que procurar alguma solução. Mão podemos permitir o time que a gente tem, chegar e ter um campo nessa condição — disse Arrascaeta à ESPN.

— O campo nem precisa falar. Está na vista de todo mundo. Do jeito que a gente joga é inacreditável contar com um campo assim. Não sei quem é o responsável, mas é algo inacreditável. As duas áreaes estão ruins pra c.... Ainda vai ter o jogo da NFL. Espero que depois desse jogo o campo fique melhor —disse Rossi.





As criticas ao gramado do Maracanã não são novidades. Na última semana, o próprio CEO do Consórcio que administra o estádio reconheceu o estado ruim do gramado.

— Reconhecemos que o gramado não está na qualidade que gostaríamos. É importante fazer uma análise bastante criteriosa quando criticamos as condições do gramado do Maracanã, sempre baseada em dados técnicos. Não há negligência do Maracanã em relação ao gramado. Mas existem, sim, algumas situações que não estão sob nosso controle — disse Fred Nantes.

Recentemente, o lateral-direito Guga, do Fluminense, também criticou o gramado do Maracanã.

— A gente estava conversando no vestiário. Não me recordo de ter jogado em um campo tão ruim aqui no Brasil como está o Maracanã hoje. É desesperador. Pela grandeza do estádio, não podemos ter um gramado nesse estado — declarou Guga.

Veja também