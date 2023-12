Depois de 15 anos longe, Moacir volta ao Central para a disputa do Campeonato Pernambucano

A- A+

Uma das grandes revelações do Central neste século, o volante Moacir, que marcou época e disputou a Libertadores pelo Sport, em 2009, volta ao Lacerdão para a disputa do Campeonato Pernambucano de 2024. Na última temporada, o jogador que também atua na lateral direita, defendeu as cores do Caxias do Sul-RS no último Gauchão e na Série D.

Nascido no Recife, Moacir teve a primeira oportunidade como atleta profissional em Caruaru, com a camisa alvinegra do Central, em 2007. No ano seguinte, o atleta foi um dos destaques da Patativa e foi selecionado para a Seleção do Campeonato Pernambucano daquele ano. As boas atuações lhe levaram ao Sport naquele mesmo ano.

Com um perfil curinga, Moacir se notabilizou por fazer a ala-direita do Sport que disputou a Copa Libertadores de 2009. Durante toda a campanha do Leão na competição internacional, o recifense esteve no time titular comandado por Nelsinho Baptista.

Em 2010, Moacir voltaria a atuar em mais uma Libertadores, mas dessa vez com a camisa do Corinthians. Atuando ao lado de Ronaldo e Roberto Carlos, o jogador permaneceu em São Paulo até o final de 2011, quando acertou sua volta para a Ilha do Retiro, onde ficou até 2013.

Depois de 15 anos longe de Caruaru, o jogador revelou o sentimento de voltar ao clube. "Fico muito feliz por terem me aceitado de volta, em casa, posso dizer. Espero corresponder às expectativas junto com meus companheiros e fazer um belo campeonato", disse.

