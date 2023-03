A- A+

JORNALISMO Depois de 35 anos Cléber Machado é demitido da Globo O narrador tem no currículo pela emissora nove Copas do Mundo, Olimpíadas, Fórmula 1, entre outros eventos esportivos

O narrador Cléber Machado não faz mais parte do Grupo Globo. Depois de mais de três décadas, a emissora encerrou o vínculo fixo do jornalista de 60 anos, que marcou época nas transmissões do futebol brasileiro.

A trajetória de Cléber Machado é extensa. Ele chegou ao Grupo Globo em 1988, tendo passado antes por TV Gazeta, Bandeirantes e Rádio Tupi. No currículo, o narrador tem inúmeros eventos, como nove Copas do Mundo, Olimpíadas, Fórmula 1, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e outros torneios de futebol.

Um dos principais narradores da emissora nos últimos anos, Cléber Machado ficou de fora da viagem ao Qatar para cobrir a Copa do Mundo em off tube (no Brasil). No ano passado, Galvão Bueno também deixou a emissora após narrar a final do Mundial, vencida pela Argentina.



Veja também

SELEÇÃO BRASILEIRA Brasil começa um novo ciclo, com técnico interino e sem Neymar