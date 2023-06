Depois de Benzema, Al-Ittihad está perto de anunciar Kanté

A- A+

Depois da chegada do atacante Karim Benzema, o Al-Ittihad está perto de anunciar a contratação do volante francês N'Golo Kanté, do Chelsea, informou à AFP uma fonte interna do clube nesta quarta-feira (7).

Em fim de contrato com o Chelsea, o meia de 32 anos assinou "por três anos", segundo esta fonte. Depois de sete temporadas com os 'Blues', Kanté disputou apenas nove jogos durante a temporada 2022-2023, sete na Premier League e dois na Liga dos Campeões.

Devido a uma lesão na coxa e depois na virilha, o francês ficou seis meses afastado das competições, incluindo a Copa do Mundo de 2022 no Catar, e parecia estar em declínio nos últimos meses.

"O clube exigiu um exame médico completo", disse nesta quarta-feira, sob condição de anonimato, a fonte, que não deu detalhes, numa operação que faz parte de uma série de contratações empreendidas pela monarquia do Golfo para fortalecer o campeonato saudita.

Segundo vários meios de comunicação, o salário do jogador, que já foi campeão da Premier League (2016 com o Leicester, 2017 com o Chelsea) e da Liga dos Campeões em 2021 com o clube londrino, pode chegar a 100 milhões de euros por ano (106 milhões de dólares).

Esta nova transferência confirmada para a Arábia Saudita se soma a outra anunciada na terça-feira: Karim Benzema assinou por três temporadas por um valor ainda não revelado mas faraônico com o mesmo clube saudita.

A primeira grande contratação da liga saudita foi o português Cristiano Ronaldo, que chegou ao clube Al Nassr em janeiro por mais de 400 milhões de euros.

Outros companheiros de prestígio ainda podem chegar, já que o reino da península arábica, criticado por violar os direitos humanos, está determinado a usar o futebol para melhorar sua imagem internacional e tem 'petrodólares' abundantes para satisfazer sua ambição.

Veja também

Futebol Procuradoria vê punições brandas, e Cariús pode ser julgado novamente pelo STJD