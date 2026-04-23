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FUTEBOL Depois de lesão de Estêvão, apostas de que Neymar será convocado para a Copa disparam em site Índice chegou a bater os 50%, o que não aconteceu desde a abertura das apostas

Uma lesão importante pode fazer com que o técnico Carlo Ancelotti mude os seus planos para a Copa do Mundo de 2026, que começa no dia 11 de junho.



O artilheiro da seleção brasileira sob o comando do treinador italiano, Estêvão teria sofrido uma lesão grave na coxa, o que poderia comprometer sua participação da competição.



Desta forma, abriria espaço para a convocação de um nome no ataque, o que faz com que os torcedores lembrem logo de Neymar, que não foi convocado na última lista.

O reflexo dessa lembrança é visto nos sites de aposta. Uma das perguntas colocadas no site internacional de apostas Polymarket é: Neymar irá jogar a Copa do Mundo Fifa de 2026? Naturalmente, os apostadores podem botar suas fichas (ou a quantidade de dinheiro que quiserem) no "sim" ou no "não".



No último dia, as apostas para que o jogador do Santos esteja na seleção no que seria sua quarta Copa do Mundo chegou a ficar em uma média de 50%, algo que não ocorreu desde a abertura da pergunta, no dia 17 de março.





Para efeito de comparação, no dia anterior, 21 de abril, a média de apostas pelo sim ficou em 34%, quando estava em uma tendência de queda, revertida apenas na quarta-feira, quando os primeiros jornais começaram a falar da possível gravidade da lesão de Estêvão. Dez dias antes, o "sim" ficou no patamar de 28%. O melhor patamar de apostas por sua participação, até então, foi no dia 27 de março, quando ficou em uma média de 46%.

Cortes para a Copa do Mundo 2026

Outro nome importante que possivelmente figuraria na lista de Ancelotti, o zagueiro Éder Militão sentiu dores na perna esquerda e precisou ser substituído na partida entre Real Madrid e Alavés, nesta terça-feira (21). Ele passará por exames para avaliar a gravidade da lesão. Militão é nome de confiança de Carlo Ancelotti, com quem trabalhou no próprio Real Madrid.

No entanto, as baixas não estão apenas do lado dos brasileiros. Nesta quarta-feira (22), um dos grandes nomes do futebol mundial atualmente, Lamine Yamal também precisou ser substituído depois de marcar na vitória por 1 a 0 do Barcelona contra o Celta de Vigo, também pelo Campeonato Espanhol. No caso do espanhol, há suspeita de ruptura no tendão da coxa.

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