Depois de passar pelo Novorizontino, Chico é aguardado no Sport ainda nesta semana

Depois de lidar com poucas peças no setor defensivo em alguns jogos deste início de temporada, o Sport está perto de voltar a contar com o zagueiro Chico. Após se destacar pelo Tigre durante o Paulistão, o prata da casa viu o Leão solicitar seu retorno junto ao Novorizontino. Ele, inclusive, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) nesta terça-feira (2) e é aguardado no clube ainda nesta semana.

A informação é do diretor João Marcelo Barros. "Chico está resolvendo umas questões sobre a mudança dele. Ele deve estar conosco entre esta quarta-feira e sexta", detalhou à reportagem.

O vínculo de Chico com o Sport vai até o fim de 2025. Na reta final do ano passado, o zagueiro de 25 anos foi emprestado ao Novorizontino, no intuito de ganhar minutos em campo. Pelo clube paulista, virou titular da campanha do Aurinegro, participando de 13 partidas e indo até a semifinal do Paulistão.

O empréstimo de Chico ao Novorizontino seria até o fim da temporada. No entanto, com a grave lesão de Renzo, que não atua mais em 2024, após romper os ligamentos do joelho, o Sport optou pelo retorno do defensor. A saída de Sabino também teve peso para a decisão da diretoria em buscar o jogador.

Apesar de voltar ao Sport, Chico não poderá reforçar o clube no segundo jogo da final do Campeonato Pernambucano, e nas quartas de final da Copa do Nordeste, contra o Ceará. O zagueiro só ficará à disposição de Mariano Soso no início da Série B e na terceira fase da Copa do Brasil.

