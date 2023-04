Flamengo demite Vitor Pereira depois de perder o Campeonato Carioca para o Fluminense

A- A+

Nesta terça-feira (11), o Flamengo anunciou a demissão do técnico Vitor Pereira e toda sua comissão técnica. O fato do treinador português ter perdido quatro campeonatos neste ano, fez com que a direção reconsiderasse a continuidade do treinador no cargo, principalmente depois de deixar escapar o Campeonato Carioca, que foi levado pelo Fluminense no último final de semana.

Desde sua chegada conturbada, depois de sair do Corinthians, Vitor Pereira disputou cinco decisões pelo time rubro negro. Contra o Fluminense no Campeonato Carioca foi a quinta e última decisão que o time deixou escapar sob o comando do treinador português. O Flamengo foi vice-campeão do Carioca, da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, além de perder a Taça Guanabara na última rodada e ter caído no Mundial na semifinal. Ao todo foram 16 jogos, sendo nove vitórias, um empate e seis derrotas, contabilizando assim 58,3% de aproveitamento.

Antes mesmo de anunciar a demissão do treinador, o clube carioca começou a mexer os pauzinhos para encontrar o sucessor do português. Os favoritos são dois velhos conhecidos do futebol brasileiro, Jorge Jesus e Sampaoli. O Mister é desejo da torcida, e é bem avaliado pela diretoria, mas tem vínculo com o Fenerbahçe, o que é um complicador. Os rubro-negros teriam de esperar até o junho ou entrar em acordo com o clube turco.

Por outro lado, Sampaoli está livre no mercado. O argentino tem experiência no futebol brasileiro e foi responsável pela melhor fase de Gerson no futebol europeu, o que são argumentos a favor.

