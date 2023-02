A- A+

Sport Depois de quase três anos, setor de cadeiras central da Ilha do Retiro será reaberto ao público Clube prepara ações para a reabertura do setor, que conta com lounge e música ao vivo

A última vez que as cadeiras centrais da Ilha do Retiro foi aberta para os torcedores rubro-negros, o mundo era muito diferente do atual. A pandemia ainda não havia se espalhado pelo planeta, o futebol ainda permitia apenas três substituições e o Sport estava prestes a disputar a Série A.

Devido ao longo período que passou fechado, sem manutenção ou jogos, o clube se viu obrigado a reformar e trocar todos os assentos do setor. As antigas cadeiras de ferro foram substitúidas por um modelo semelhante aquelas que são utilizadas nas arenas mais modernas. Na próxima quarta-feira (22), o setor será reaberto ao torcedor, na partida diante do Bahia, pela Copa do Nordeste.

O Sport abriu o setor pela última vez no dia 7 de março de 2020. Em pleno Clássico das Multidões, pela Copa do Nordeste, os torcedores rubro-negros comemoraram a vitória por 1x0, diante do Santa Cruz. O estádio recebeu um pouco mais de 14 mil pessoas naquele dia.

Na última quarta-feira (15), o clube divulgou a venda de ingressos para o confronto contra o Bahia. Para a reabertura do setor com capacidade para 5.400 torcedores, os valores definidos chamaram a atenção e dividiu a opinião dos torcedores nas redes sociais. Os preços para os rubro-negros variam entre R$200 a R$30, entre o público geral ao sócio propietário de cadeira.

Até o momento, o Sport já confirmou que terá um espaço lounge e um das atrações será a cantora, Silvana Salazar, a partir das 19h. Segundo o clube, a entrada no espaço se dará através da compra de ingresso para o setor.

“Ficamos muito felizes de poder reinaugurar esse espaço tão tradicional da Ilha, com conforto e modernidade para a nossa torcida. A requalificação das cadeiras centrais, que estava bastante deteriorada, era um dos grandes objetivos da nossa gestão”, destacou o presidente Yuri Romão.

