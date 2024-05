Depois de salvar match point, Swiatek bate Osaka e avança em Roland Garros

A- A+

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo e campeã das duas últimas edições de Roland Garros, esteve perto de ser eliminada pela japonesa Naomi Osaka, mas mostrou porque é a grande favorita ao título avançou à terceira rodada do torneio ao conseguir uma grande vitória nesta quarta-feira (29).

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/1), 1-6 e 7-5, em uma batalha de quase três horas na quadra Philippe Chatrier.

Perdendo por 5-4 no terceiro set, a polonesa salvou um match point quando Osaka sacava para vitória. A japonesa, ex-líder do ranking da WTA, tenta recuperar seu melhor nível depois de um longo período longe das quadras para ser mãe em 2023.

O duelo entre Swiatek e Osaka, duas campeãs de Grand Slams (quatro títulos cada uma), era o mais aguardado da segunda rodada e não decepcionou pelo alto nível de emoção e intensidade.

A atual número 1 do mundo, recentemente campeã dos torneios WTA 1000 de Madri e Roma, esteve a ponto de ser eliminada e protagonizar a primeira grande surpresa desta edição de Roland Garros.

O jogo começou com muito equilíbrio no primeiro set, que terminou com vitória de Swiatek no tie break. No segundo, Osaka reagiu em grande estilo, quebrando três vezes o serviço da polonesa para fechar em 6-1.

Osaka manteve o ritmo na parcial decisiva e conseguiu mais uma quebra logo no início para abrir 2-0. Com 5-4 no placar e o saque na mão para fechar o jogo, a japonesa tinha Swiatek contra as cordas.

Mas a número 1 do mundo se salvou e venceu os dois games seguintes para conseguir a virada e a vaga na terceira rodada.

A próxima adversária de Iga Swiatek será a vencedora do duelo entre a tcheca Marie Bouzkova (42ª) e a croata Jana Fett (135ª), que entraram em quadra nesta quarta-feira e tiveram seu jogo interrompido devido à chuva em Paris.

Naomi Osaka retornava a Roland Garros depois de dois anos. Em sete participações no torneio, ela nunca conseguiu passar da terceira rodada.

