Sport Depois de título, técnico do Sport mostra convicção com trabalho: "A gente está crescendo" Roger Silva vinha sendo criticado pela torcida antes do jogo decisivo contra o Náutico

Passado o título Pernambucano sobre o Náutico, conquistado no último domingo (8), nos Aflitos, o técnico do Sport, Roger Silva, tem buscado manter os pés no chão ao projetar o futuro da equipe na temporada. Depois de ser contestado pela torcida ao longo da campanha do título, o comandante leonino afirmou que o time está em desenvolvimento e que segue convicto que o trabalho tem sido bem feito.

"Cara, eu acho que a gente está crescendo, né? Acho que, às vezes, a gente precisa confiar no que a gente está fazendo. Colocar um time alternativo quinta-feira (na Copa do Brasil), talvez foi o grande acerto nosso, porque hoje (domingo) estava todo mundo inteiro. Pelo menos grande parte dos meus jogadores estavam 100% com combustível lá em cima", salientou o treinador.

Com a boa atuação diante do Náutico, Roger evitou alfinetar os críticos. Segundo o técnico, é preciso que as pessoas encontrem um equilíbrio antes de questionar o trabalho que tem sido desempenhado. Além da pressão pela escalação de algumas peças do agrado da torcida, após a classificação sobre a Desportiva Ferroviária nos pênaltis, por exemplo, com uma fraca apresentação, o coro foi forte pela saída do treinador.

"Não quero entrar nessa de ficar dando resposta, nem é do meu perfil. Quero que daqui a pouco, quando a coisa não der certo, as pessoas tenham o mesmo carinho e respeito. É muito ruim você ver alguns comentários realmente maldosos. Você vê que é para causar problema, desestabilizar. "Será que ele é capaz?". Seria fácil eu chegar e falar: "Tá vendo como sou capaz?", mas não vou nessa linha", desabafou.

"É muito pé no chão. Roger Silva tem estudado muito, tem procurado melhorar a cada jogo, a cada situação colocada. Eu estou tentando ser um treinador melhor, escolher as peças melhor e casar o time melhor para as situações. Então, é óbvio que tem um gosto e sabor especial. Daqui a pouco, eu não preciso responder nada, o campo fala por si só", completou.

O primeiro jogo pós-título pernambucano do Sport já acontece nesta quinta-feira (12). Às 21h30, o Rubro-negro vai receber o Anápolis-GO, na Ilha do Retiro, em jogo único pela terceira fase da Copa do Brasil.

