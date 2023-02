A- A+

NÁUTICO Depois do empate, Dado sai satisfeito do jogo contra o CRB e defende jogadores "Não podemos ter baixas por causa de marcação (torcida)" disse o técnico Alvirrubro ao ser perguntado sobre a atuação de Mateus Cocão

Logo depois do empate por 2x2 do Náutico no início da noite deste sábado (04), contra o CRB nos Aflitos, válido pela 2° rodada da Copa do Nordeste, o técnico Dado Cavalcanti afirmou que saí dos Aflitos com um gosto amargo, mas que tem mais coisas boas do que ruim para tirar da partida.

“É um gosto amargo tomar um gol no final do jogo, a gente sai lamentando demais pelo resultado. Um jogo que a gente teve mais volume ofensivo, apesar de não termos finalizado tanto, mas eu saio daqui hoje convicto de que teve muito mais coisas boas do que ruim no jogo para o Náutico”, afirmou o técnico alvirrubro.

Dado ainda ressaltou a importância da torcida, de abraçar os jogadores que não estão com “créditos”.

“Só espero que a gente não tenha, num ano tão difícil como é esse, num grupo tão reduzido que é o nosso, baixas por causa de marcações (da torcida) antes da hora” afirmou o técnico ao ser perguntado sobre as atuações dos últimos jogos de Mateus Cocão.

O Náutico agora vira a chave da competição regional para enfrentar o Afogados pelo Pernambucano, no Vianão, na próxima terça-feira (07) às 20h.



