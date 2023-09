A- A+

Flamengo Depois do vice da Copa do Brasil, Sampaoli deixa comando técnico do Flamengo Ainda brigando por uma vaga na próxima Libertadores, time carioca tem Tite como nome preferido

Eliminado nas oitavas da Copa Libertadores, vice-campeão da Copa do Brasil e sétimo colocado na Série A do Campeonato Brasileiro com o Flamengo, Jorge Sampaoli deixa o comando técnico da equipe carioca nesta quinta-feira (28). A decisão surge dois dias antes do clube receber o Bahia.

O técnico argentino completou 39 jogos com o Flamengo, somando 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas. Uma estatística curiosa do antigo técnico da seleção argentina é que, na Gávea, ele não repetiu nenhuma escalação, atingindo 39 esquemas táticos diferentes nos cinco meses em que esteve à frente do Flamengo.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Jorge Sampaoli e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. #CRF — Flamengo (@Flamengo) September 28, 2023

Segundo informações de veículos de imprensa do Rio de Janeiro, a multa recisória do treinador girava em torno de R$9,5 milhões. De acordo com o repórter Venê Casagrande, assim que a diretoria rubro-negra acertasse as bases com o novo técnico - Flamengo tem conversas adiantadas com Tite -, o pagamento seria realizado.

No sábado, às 16h, o Mengão enfrenta o Bahia, pelo Brasileirão, e os ingressos para o confronto estão à venda. Garanta já o seu lugar na arquibancada do Maracanã!



Reforçamos que os torcedores que efetuarem a compra online poderão adquirir também um chip de celular oficial do… pic.twitter.com/HuJO3rlyRw — Flamengo (@Flamengo) September 28, 2023

Veja também

Futebol STJD diminui de 540 dias para 360 dias punição de Igor Cariús; multa ficou em R$ 40 mil