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Futebol Derek celebra "mudança de chave" no Náutico e cita meta de 10 gols na Série B Atacante balançou as redes no empate em 1x1 com o São Bernardo e tem dois gols ao todo na competição

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O gesto de passar as mãos repetidamente pelos braços, ombros e peito, simulando o ato de bater a poeira ou tirar uma “zica” é uma celebração tradicional dos atacantes que estavam sofrendo com um jejum de gols, mas que agora se livraram da “energia negativa”. Foi assim que o atacante Derek comemorou a bola na rede que garantiu o empate do Náutico em 1x1 com o São Bernardo, no Primeiro de Maio, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para o jogador, o momento pode servir de uma virada de chave no clube.



Pressão

“Foi um gol muito importante para mim, tirou um peso das minhas costas. Sabia da pressão externa, mas não deixei isso abalar minha cabeça. Trabalhei bastante e pude ser feliz nessa partida. Acredito que agora será uma mudança de chave para mim. Espero dar continuidade, fazer mais gols e ajudar o Náutico com os objetivos”, disse.

O jogador dividiu o mérito do gol com o técnico Hélio dos Anjos, que chegou a dizer recentemente que confiava no atacante e que “morreria abraçado com ele” no intuito de dar respaldo ao trabalho de Derek.

“Tenho muita gratidão ao professor pela confiança que ele tem no meu trabalho. Ele sempre falava para eu ter a cabeça boa porque o gol ia sair naturalmente. Disse que enquanto eu estivesse cumprindo taticamente o que ele queria, ele estaria junto comigo”, indicou.



Meta

Esse foi o segundo gol de Derek pelo Náutico. O primeiro tinha sido na goleada por 6x2 diante do Operário-PR, no Germano Kruger, no dia 16 de maio. Com duas bolas na rede na Série B, o atacante aproveitou para revelar qual é a sua meta artilheira no Timbu.

“Quando cheguei ao Náutico, eu botei uma meta em mente de fazer 10 gols na Série B. Agora, jogando pelo lado, até acho que estou tentando mais oportunidades. Acredito que consigo concluir essa meta”, profetizou.

Na 15ª colocação, com 31 pontos, o Náutico enfrenta na próxima rodada o Athletic, na sexta-feira (28), no Esporte da Sorte Aflitos. Chance de a equipe deixar a parte de baixo da tabela e sonhar com posições melhores.

“O nosso grupo está pensando sempre na parte de cima da tabela. Estamos vivendo um momento não muito bom, mas agora temos dois jogos em casa e serão para dar a volta por cima. Contamos com a ajuda dos torcedores para isso”, declarou.

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