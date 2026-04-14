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Futebol Derek ou Paulo Sérgio? Dupla briga por vaga no posto de centroavante do Náutico Novato foi titular perante o Ceará, enquanto antigo artilheiro saiu do banco de reservas

A vaga de centroavante do Náutico, posto que até então tinha Paulo Sérgio como dono intocável, passou a ter a presença de um novato que pretende acirrar a disputa. Na partida passada, diante do Ceará, no Castelão, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Hélio dos Anjos escolheu Derek para a função.

“É uma disputa bastante sadia (com Paulo Sérgio). Temos características diferentes. Paulo é um grande jogador, já o conhecia. Só quem tem a ganhar é o Náutico”, afirmou, destacando que, embora tenha começado atuando pelos lados do campo, sua predileção é jogar de “9”.

“Minha preferência é de centroavante mesmo. Apesar de ter feito alguns jogos de ponta na Chapecoense, ter feito a base assim, mas depois que subi ao profissional passei a jogar como centroavante. Tenho bastante agressividade ali na frente, brigando até o fim pela bola. Espero ajudar o Náutico com muitos gols”, completou.



Além do jogo contra o Ceará, Derek entrou no decorrer da partida perante a Ponte Preta, no Esporte da Sorte Aflitos. Ainda não balançou as redes. Já Paulo Sérgio disputou 11 jogos pelo Náutico em 2026, com oito gols marcados. Nenhum deles, porém, pela Série B.

Ingressos

O Náutico já iniciou a venda de ingressos para o jogo contra o São Bernardo, sábado (18), nos Aflitos, pela Segundona. Os bilhetes foram comercializados no início da semana e, a partir desta quarta-feira (15), estarão disponíveis para o público geral, com preço mínimo de R$ 30.

De acordo com o Náutico, crianças de até 7 anos e 11 meses têm gratuidade assegurada, conforme legislação vigente. A partir dos 8 anos, o cadastramento da biometria facial é obrigatório para todos os setores.

“A expectativa é a melhor possível. Quero convidar os torcedores para comparecerem porque isso nos ajuda, sendo uma motivação a mais dentro de campo”, apontou o atacante. No retrospecto geral, o Náutico nunca perdeu para o São Bernardo. Ao todo, são três empates e uma vitória.

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