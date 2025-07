A- A+

Futebol Derik e Kévyson são apresentados no Sport pregando confiança em reação na Série A Leão ainda não venceu no Brasileiro, com três empates e nove derrotas em 12 jogos

Convivendo com um momento conturbado dentro e fora de campo, com protestos da torcida e situação delicada na Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport aposta na chegada de novas peças para tentar mudar o cenário da temporada. Nesta sexta-feira (18), o Leão apresentou oficialmente o lateral-esquerdo Kévyson e o atacante Derik. Dupla que chega destacando confiança para fazer os rubro-negros reagirem na luta contra o rebaixamento.





Atacante

Derik chegou ao Sport por empréstimo junto ao Cuiabá até dezembro de 2025 e acumula passagens por Cuiabá, Chapecoense, Ferroviária e Acadêmica de Coimbra, de Portugal.

“Encaro como um novo desafio na vida. Sempre fui de receber desafios e enfrentá-los. O Sport está em uma situação difícil e venho aqui para ajudar. O grupo está convicto disso e vai trabalhar forte para dar resultados”, destacou, apontando suas principais características para brigar por um espaço entre os titulares.

“Temos atacantes de qualidade e eu venho para ser mais uma opção para o treinador. A disputa é saudável e, onde precisar de mim, estarei disponível para ajudar o Sport. Sou rápido, gosto de atacar em profundidade, chegar à área para finalizar. Se Deus quiser, vou fazer muitos gols aqui”, apontou.



Lateral

Já Kévyson veio por empréstimo do Santos e chega para brigar por posição com Igor Cariús e Rafinha na lateral esquerda.

“Vim com a mentalidade de jogar. Todos sabem da qualidade de Cariús. Sei que é um bom jogador, mas eu vim para jogar e tentarei deixar claro isso nos treinos. Também temos Rafinha, jogador de muita qualidade, mas ali em campo é cada um defendendo seu prato de comida. Quero mostrar minha melhor versão nos treinos”, apontou.

Encontrar um time na zona de rebaixamento da Série A não é algo novo para Kevyson. “Já vivi essa pressão no Santos. No ano que a gente foi rebaixado, eu tive uma sequência de jogos, mas não conseguimos dar a volta por cima. Já enfrentei essa situação e sei como lidar. Espero que aqui a história seja diferente”, ressaltou, destacando confiança na recuperação do Sport.

“A partir do momento que você olha para esse escudo aqui, a gente já sabe a grandeza. Querendo não, uma oportunidade de você jogar no Sport não é sempre que você tem. E quando você tem uma oportunidade assim, você tem que agarrar da melhor maneira possível. Por mais que a situação seja difícil, ela não resume o que é o Sport. Sabemos do que ele é capaz”, pontuou.

