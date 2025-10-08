A- A+

SPORT Derik Lacerda cita falta de concentração do Sport em derrota para Atlético-MG: "Frustrados" Leão foi superado na noite desta quarta-feira (8), em duelo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão

Referência ofensiva do Sport desde que desembarcou no clube na última janela de transferências, o atacante Derik Lacerda comentou o revés da equipe para o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira (8), na Arena MRV, por 3x1, em confronto atrasado da 14ª rodada. O jogador foi o autor do gol de honra do Leão na capital mineira e chegou aos cinco pelo clube na Série A.

Segundo o camisa 18, faltou à equipe a concentração demonstrada no empate com o Cruzeiro, no último final de semana, no Mineirão.

"Acho que faltou um pouco mais de concentração da nossa parte. A gente vinha de um bom jogo e hoje não conseguimos impor o ritmo do último resultado. Mas o grupo não merecia essa derrota da forma que foi. Vamos continuar trabalhando, porque não tem nada acabado", falou na saída de campo à transmissão oficial da partida.

"Voltamos para casa frustrados, porque queríamos pelo menos levar um ponto, mas não podemos deixar de acreditar", seguiu.

Na reta final da partida, Derik deixou os torcedores do Sport preocupados, ao mostrar incômodo na região da costela. Na ocasião, foi atingido pelo volante Fausto Vera, mas fez questão de enfatizar que não passou de um susto. "Aquela pancada ali foi a cotovelada do Fausto, que pegou aquela minha costela. Fiquei com um pouco de falta de ar, mas nada de grave, não", falou.

Com a derrota para o Atlético-MG, o Sport se manteve na lanterna da Série A, com 16 pontos. O Rubro-negro volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (15), quando recebe o Ceará, na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada, às 20h.

Veja também