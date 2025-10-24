Sex, 24 de Outubro

LIBERTADORES

Derrota do Palmeiras para a LDU é a pior da 'era Abel' na Libertadores

Alviverde levou 3 a 0 dos equatorianos e se complicou na luta por uma vaga na decisão

Revés por goleada contra a LDU é pior derrota do Palmeiras sob Abel na LibertadoresRevés por goleada contra a LDU é pior derrota do Palmeiras sob Abel na Libertadores - Foto: Rodrigo Buendía/AFP

A derrota do Palmeiras por 3 a 0 para a LDU, pela semifinal da Libertadores, não apenas complicou as chances do alviverde de chegar à decisão, como também se tornou uma marca histórica negativa.

O jogo no Casa Blanca, em Quito, se tornou a derrota mais elástica de Abel Ferreira comandando o clube na Libertadores.

Até aqui, o revés com placar mais elástico havia sido um 3 a 1 sofrido para o Bolívar, também na altitude, na fase de grupos da edição de 2023. Na ocasião, o alviverde havia entrado com o time reserva.

Além dela, outra derrota pesada foi o 2 a 0 sofrido para o River Plate em 2021, jogo válido pela semifinal da edição de 2020, em meio à pandemia de Covid-19. Na ocasião, o alviverde havia vencido por 3 a 0 na Argentina e se classificou à final — que venceria.

Agora, o clube tenta juntar os cacos para reverter o placar na semana que vem. O Palmeiras precisa devolver os três gols de diferença no Allianz Parque, na próxima quinta-feira, para tentar levar a decisão para os pênaltis.

Veja todas as derrotas do Palmeiras na 'era Abel' na Libertadores:

