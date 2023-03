A- A+

Resenha Derrota do Santa para o Íbis repercute entre torcedores: "Assumiu o lugar de pior time do mundo" A Reportagem da Folha de Pernambuco foi até o centro do Recife para entender o sentimento tricolor, além das brincadeiras dos rivais

O Santa Cruz protagonizou mais um vexame na sua história recente ao perder para o Íbis, por 3 a 1, na última terça-feira (28). A derrota, em pleno Arruda, rendeu piadas e brincadeiras logo após a partida, com o assunto chegando ao topo do twitter brasileiro. Nesse cenário, a Reportagem da Folha de Pernambuco foi até as imediações do o Bairro de São José, no Centro do Recife, nesta quarta-feira (29), para repercutir com torcedores do Trio de Ferro a má fase da Cobra Coral.

Além do fato de perder a chance de garantir a vaga na Série D de 2024, que ficou com o Petrolina, a derrota para o Íbis tem um peso pela fama de "pior time do mundo" do Pássaro Preto. Obviamente, os jogadores que venceram o Santa Cruz não merecem esse título, porém, faz parte da resenha.

O torcedor tricolor, Igor Stenio, ficou revoltado com placar no Arruda e a corneta chegou até o artilheiro Pipico e a diretoria coral."Muito triste com a situação do Santa. Perdeu de 3 a 1 para o Íbis e assumiu o lugar de pior time do mundo. Pipico, me ajude! Vamos mudar de presidência e levantar o santinha de divisão".

Amigo de Igor, o alvirrubro Manassés Marinho também enfatizou a derrota para o pior time do mundo."O Santa Cruz se tornou o pior time de Pernambuco. O Íbis passou a vez para vocês tricolores. O pior time é o de vocês", comentou o vendedor.

Empolgados com o bom início de temporada, os rubro-negros se divertiram com a derrota do rival. "Ontem eu vi uma coisa extraordinária. Desde que vovô era menino, o Íbis não tinha vencido o Santinha", disse o torcedor do Sport, Ricardo. Ele também sugeriu, caso o Tricolor fique sem divisão em 2024, enfrentar times de várzea no próximo ano. A alegria pelo momento ruim do rival foi compartilhada por Murilo."Para mim foi uma maravilha. O Santa Cruz apanhando todo dia é ótimo".

Outros torcedores, mesmo rivais, se mostraram preocupados com a situação do Santa Cruz. José Roberto, torcedor do Sport, disse que "não queria que [o Santa] tivesse nessa situação não, porque como é que vai ter o clássico. Daqui a pouco vai parar de jogar e depois some". Ele também aproveitou para alfinetar. "Tem que inventar uma quinta divisão para o Santa jogar".

O alvirrubro Wagner França até pensou na possibilidade dos clubes ajudarem a Cobra Coral. "Pelo que eu estou vendo, o Santa está se afundando cada vez mais. Mesmo sendo alvirrubro, eu queria que os times daqui estivessem disputando o Campeonato Brasileiro. Até queria ver se tem alguma possibilidade de ajudar o Tricolor do Arruda".



