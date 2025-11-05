A- A+

Futebol Derrota para o Juventude registra pior público do Sport em casa na temporada Com o rebaixamento cada vez mais perto, menos de 5 mil rubro-negros compareceram à Ilha do Retiro

A derrota do Sport para o Juventude, na noite desta quarta-feira (5), demonstrou que o torcedor rubro-negro já não vem se sentindo representado nesta reta final de Série A. O confronto perante o clube gaúcho registrou o menor público do Leão na Ilha do Retiro em 2025.

De acordo com dados divulgados pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF), apenas 4.919 torcedores compareceram à casa rubro-negra para assistir ao duelo válido pela 32ª rodada. A renda foi de R$ 97.100,00.

Apesar da fraca campanha, a média de público do Sport nesta edição do Brasileiro está longe de ser das piores. Até antes de a bola rolar nesta quarta, o clube vinha levando uma média de 17.961 espectadores ao estádio.

Na temporada, o menor público do Sport tinha sido ainda pela Copa do Nordeste. Na derrota para o Altos, por 1x0, o Leão contou com o apoio de 6.509 torcedores na Ilha do Retiro.

