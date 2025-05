A- A+

MANCHESTER CITY Derrotado pela 2ª final seguida, Guardiola se mostra resignado: ''nada a lamentar''

Dominante no futebol inglês nas últimas temporadas, o Manchester City sofreu neste sábado a segunda derrota seguidas em finais da Copa da Inglaterra. Embora a derrota para o Crystal Palace possa ser considerada uma surpresa, no contexto da temporada do City, foi apenas uma decepção recente.

Após quatro conquistas consecutivas no Campeonato Inglês, o time de Pep Guardiola ficou bem distante do título e acabou eliminado nos playoffs da Liga dos Campeões. O desempenho é tão discrepante nesta temporada que a equipe ainda corre o risco de não se classificar para a próxima Liga dos Campeões, faltando apenas duas rodadas para o fim do campeonato.

O título da Copa da Inglaterra poderia dar algum alento nesta reta final de temporada, mas veio a derrota por 1 a 0 para o time do sul de Londres. "Fizemos tudo. Nada a lamentar", afirmou Guardiola após a derrota em Wembley. "Estamos tristes porque não vencemos, mas jogamos muito melhor do que contra o United na temporada passada."

Em 2024, o City viu o rival Manchester United abrir 2 a 0 no primeiro tempo e só conseguiu diminuir no final do jogo. Nesta temporada, além de não ter conquistado nenhum título, amarga apenas a sexta colocação no Campeonato Inglês, posição que o deixaria fora da próxima edição da Liga dos Campeões.

O Manchester City está no Grupo G do Mundial de Clubes da Fifa e estreia no dia 18 de junho, na Filadélfia, contra o Wydad Casablanca.

