NÁUTICO Derrotado pelo Retrô, Náutico deixa passar chance de avançar à semifinal do Campeonato Pernambucano Único gol do jogo foi marcado pelo atacante Giva, que protagonizou a "lei do ex"

O Náutico foi derrotado pelo Retrô neste domingo (18), pelo placar de 1 a 0, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo aconteceu pela 8ª rodada do Campeonato Pernambucano.

Com o resultado - sendo a primeira derrota do Timbu na disputa -, o clube perdeu a chance de avançar à semifinal da competição.

A Fênix de Camaragibe, por sua vez, assume a vice-liderança na tabela de classificação com 17 pontos somados, e depende só de si para se classificar de forma direta às semifinais.

Chegada do elenco alvirrubro na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na RMR | Foto: Reprodução/Clube Náutico Capibaribe (CNC)

O próximo desafio do Retrô será fora de casa na próxima quarta-feira (21), às 16h30, diante do Manauara, pela Copa do Brasil.

Na mesma data, às 19h, o Náutico, também na condição de visitante, irá encarar o Vitória, mas pela Copa do Nordeste.

Primeiro tempo

A primeira chance clara do jogo aconteceu aos seis minutos, quando, em um vacilo da defesa da Fênix de Camaragibe, Marcos Júnior chutou forte para finalizar. Foi por pouco.

Buscando equilibrar os sustos, Radsley aparece pelo lado mandante, mas mandou para fora.

Neste fim de semana, o treinador Allan Aal não pôde contar com os reforços de Lorran, Igor Pereira e Ray Vanegas, por problemas de saúde. O trio está em tratamento no departamento médico.

Querendo deixar o seu a todo custo, o lateral Israel, do Retrô, mandou a bola rasteira para Giva, que dominou, mas foi interrompido pelos adversários. Sem desanimar, Israel, de novo, tentou abrir vantagem no placar, mas o goleiro Vagner cumpriu bem a sua função.

Até aqui, a dificuldade de criação marcava o duelo por ambos os lados.

Passados pouco mais de 30 minutos, o Náutico investiu em duas jogadas seguidas para mandar a equipe do técnico Allan Aal ao intervalo sem tanta preocupação. Mas a estratégia não funcionou.

A primeira oportunidade foi com Rafael Vaz, que desperdiçou logo na sequência. Depois, Kauan chutou forte em direção à barra, mas não o suficiente para impedir a velocidade da defesa do Retrô em tirar o perigo de cima da linha.

Ainda sem chances de criação e com um ritmo lento, a partida foi ao intervalo sem gols. O árbitro Gilberto Rodrigues Castro Júnior concedeu dois minutos de acréscimos, mas encerrou a primeira etapa antes disso.

No momento das equipes serem direcionadas aos vestiários da Arena de Pernambuco, o goleiro Vagner discutiu com alguns torcedores que faziam cobranças. Foi preciso que atletas que estavam no banco de reservas do Náutico guiassem Vagner para o vestiário, na tentativa de acalmar os ânimos.

Segundo tempo

Para a etapa complementar, Aal optou por tirar Júlio César e entrar com Evandro. Do outro lado, o técnico Roberto Fernandes, que esteve bastante exaltado à beira do gramado durante todo o primeiro tempo, promoveu duas mexidas: entrou com Rômulo na vaga de Moisés Ribeiro e com Gustavinho na de Israel.

A partida foi retomada em um outro ritmo, o que refletiu em gol antes dos 10 minutos. E foi com “lei do ex”, com o atacante Giva, ex-Náutico, mandando forte para o ângulo direito do arqueiro Vagner, que ficou sem chances para defender.

Aos 23 minutos, o autor do único gol do confronto caiu no gramado com dores e pediu por atendimento médico, preocupando Roberto Fernandes, que preferiu acionar Mascote no lugar.

Tentando aproveitar a “baixa” de Giva, o Náutico reapareceu em campo, buscando, ao menos, um empate, mas Paulo Ricardo prontamente se posicionou para impedir, evitando que o lance de Evandro se transformasse em comemoração.

Para “honrar” a confiança do treinador, Mascote avança em direção ao arqueiro Vagner, depois de receber um lançamento, mas é interrompido por Guilherme Matos.

Pelos minutos seguintes, a dinâmica em campo não altera e o ritmo do jogo voltar a ficar parecido com o do primeiro tempo.

Gilberto Rodrigues Castro Júnior dá mais cinco minutos de acréscimos, mas sem efeito prático, sendo o único lance de perigo aos 47, com Gustavinho vindo pelo lado esquerdo, mas tendo a bola cortada.

Agora respeitando os acrécimos por completo, a partida é encerrada com vitória do Retrô e gritos de xingamentos da torcida do Náutico ao treinador Allan Aal.

Ficha técnica

Retrô (1)

Paulo Ricardo; Jean Raphael (Michel Bennech), Dankler, Guilherme Paraíba e Edson Lucas; Alencar, Moisés Ribeiro (Rômulo) e Radsley; Israel (Gustavinho), Giva (Mascote) e Luisinho | Técnico: Roberto Fernandes

Náutico (0)

Vagner; Arnaldo, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Luiz Paulo (Diego Matos); Marcos Júnior (Fernandinho), Marco Antônio e Patrick Allan (Thalissinho); Júlio César (Evandro), Kauan e Paulo Sérgio | Técnico: Allan Aal

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR)

Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Júnior

Assistentes: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Júnior e Túlio de Farias Ribeiro Caldas

Quarto árbitro: Edivaldo Batista Ferreira Júnior

Gols: Giva (do Retrô, aos 7 minutos do 2ºT)

Cartões amarelos: Moisés Ribeiro (Retrô), Júlio César (Náutico), Robson Reis (Náutico), Marco Antônio (Náutico), Robson (Náutico) e Edson Lucas (Retrô)

Renda: R$ 60.840,00

Público: 3.096 pessoas

