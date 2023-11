Derrotado pelo São Paulo, Bahia vai a 50,4% de chances de rebaixamento; veja números

A- A+

O Bahia tinha a chance de terminar a 36ª rodada do Brasileirão fora da zona de rebaixamento. Mas a derrota por 1 a 0 para o São Paulo, nesta quarta-feira, com gol de Caio Paulista no fim do jogo, manteve o tricolor no Z4 e ainda fez as chances de queda crescerem de 30% para 50,4%, de acordo com a ferramenta Bola de Cristal do Brasileirão, do Globo.

A equipe de Rogério Ceni parou nos 41 pontos e segue na 17ª colocação, a um ponto do Vasco, 16º colocado.

O cruz-maltino, que perdeu por 4 a 2 para o Corinthians na quinta e poderia entrar na zona, agradece. Os cariocas viram sua probabilidade de queda ir de 52,6% para 32%.

Já o Santos, que levou 3 a 0 do Fluminense na Vila Belmiro, estacionou nos 43 pontos, em 15º, e viu as chances crescerem de 10,3% para 15,9%.

Ainda entre os times que brigam na parte de baixo da tabela, o Cruzeiro recebe o Athletico nesta quinta, no Mineirão, em um dos complementos da rodada. Já o Fortaleza visita o Bragantino.





Veja como estão as chances de rebaixamento do Brasileirão na 36ª rodada

Coritiba - 100%

América-MG - 100%

Goiás - 99,21%

Bahia - 50,4%

Vasco - 32,1%

Santos - 16%

Cruzeiro - 1,8%

Fortaleza - 0,56%

Corinthians - 0,01%

