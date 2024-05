A- A+

Náutico Derrotas expõem erros a serem corrigidos no Náutico Falhas defensivas foram determinantes nos tropeços longe do Recife

Apesar do técnico Mazola Júnior afastar o discurso de "terra arrasada" no Náutico, as derrotas para Ferroviária e Volta Redonda devem ligar o alerta no clube alvirrubro. Mesmo que as partidas tenham sido realizadas na condição de visitante, elas deixaram às claras pontos a serem corrigidos no elenco para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.

Contra a Ferroviária, por exemplo, além de deixar a desejar na marcação, o Náutico cedeu espaço ao time paulista e viu a zaga falhar nos dois gols. No segundo, já nos acréscimos, após igualar o marcador, Diego Matos e Guilherme Matos cochilaram em bola alçada na área e viram Pedro Paulo, livre, dar a vitória ao time da casa. Falando da parte ofensiva, o gol de Thalissinho, na Fonte Luminosa, foi a única chance clara criada pela equipe.

Já contra o Volta Redonda, além dos erros defensivos, o ataque, mais uma vez, foi praticamente inoperante durante todo o confronto. O Timbu só balançou as redes graças ao pênalti convertido por Paulo Sérgio.

Para a disputa da Série C, o Náutico contratou o atacante Bruno Mezenga, que faz função semelhante a de Paulo Sérgio no comando de ataque. No Raulino de Oliveira, com a necessidade do time de correr atrás do prejuízo, Mazola chegou a acionar a dupla junta no segundo tempo, mudando a configuração ofensiva do time. Logo depois da partida, em coletiva, o treinador afirmou que não descarta utilizá-los juntos também iniciando os jogos.

“Dentro das necessidades do jogo, sim (é possível utilizar os dois). Precisávamos marcar a saída dos zagueiros do Volta Redonda. Desde a chegada do Bruno, eu falo que não é impeditivo que ele e o Paulo joguem juntos. Então, quando o jogo necessitar desta opção, vamos usar, sim, os dois juntos”, pontuou Mazola.

Com as duas derrotas seguidas na Série C, o Náutico estacionou nos quatro pontos e ocupa a segunda página da classificação, mais precisamente a 11ª colocação. No próximo sábado, às 17h, o Alvirrubro volta a entrar em campo, desta vez diante de seu torcedor. Na oportunidade, o Timbu vai receber o Remo, pela sexta rodada do Brasileiro. Será o primeiro compromisso do Alvirrubro com a presença de seu torcedor, nesta edição da Terceirona.

