Desafio dos Clássicos: Carlinhos Bala e Neto Baiano atropelam Dênis Marques e Caça-Rato

Depois de brilharem nos gramados pelo Brasil com as camisas de Sport e Santa Cruz, as duplas Carlinhos Bala/Neto Baiano e Dênis Marques/Caça-Rato protagonizaram uma noite histórica no Geraldão, na noite desta terça-feira (18). No Desafio dos Clássicos, da modalidade 2x2, os representantes da Ilha do Retiro levaram a melhor com direito a chocolate. Placar de 8x2 para a alegria de metade do ginásio.

Antes mesmo de acontecer, o confronto já vinha sendo marcado pelas provocações. E como um bom Clássico das Multidões, as torcidas marcaram presença para incentivar seus ídolos. O clima costumeiramente visto na Ilha do Retiro ou no Arruda tomou conta do Geraldão. Rubro-negros cantavam de um lado, tricolores respondiam do outro. Foi assim durante toda a partida.

Com a bola rolando, logo no primeiro lance, Neto Baiano abriu o placar para a dupla leonina com uma pancada do meio de campo. Lá e cá, os rubro-negros souberam aproveitar melhor as oportunidades construídas e foram para o intervalo com uma vantagem de três gols, ao fazer 5x2. Com três tentos, Carlinhos Bala foi o nome da etapa inicial.

Com o placar favorável, Bala e Neto Baiano usaram da experiência adquirida ao longo dos anos para segurar o ímpeto dos rivais e transformar o resultado positivo em goleada. Com mais dois gols do artilheiro da noite e outro de Neto Baiano, a dupla leonina fez os torcedores corais deixarem o Geraldão antes mesmo do término do clássico.

Além do cinturão pela vitória conquistada, nesta quarta-feira, os vencedores do clássico ainda irão desfrutar de um churrasco pago pelos perdedores, após aposta feita entre os amigos Neto Baiano e Dênis Marques.

Outros jogos

Nos jogos que antecederam o confronto principal, Rufino/Kelvin e Ceará/Mané fizeram um jogo bastante movimentado. No entanto, após o placar de 5x5 no tempo normal, a dupla Rufino/Kelvin levou a melhor no shoot out, por 2x1. Em seguida, no x1, Gegê deixou o campo machucado e viu Paçoca ser declarado vencedor.

