Corrida Desafio Viva a Vida 60+ movimenta corredores do segmento sênior no Recife; veja como se inscrever A prova acontece no dia 19 de outubro, com largada às 6h na Avenida Cais da Alfândega, no Bairro do Recife

A primeira edição da corrida Desafio Viva a Vida 60+ convida pessoas com 60 anos de idade ou mais a participar da prova no dia 19 de outubro, com concentração às 5h e largada às 6h na Avenida Cais da Alfândega, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

O incentivo a viver um estilo de vida mais saudável com o estímulo à prática de atividades físicas não está limitado apenas ao segmento sênior, mas para corredores de todas as idades.

A primeira corrida do Brasil focada no segmento sênior terá 6 modalidades, sendo quatro por idade a partir dos 60 anos (de 60 a 64, de 65 a 69, de 70 a 74 e 75 +) e duas por sexo (masculino e feminino).

Os participantes poderão optar por corrida de 5km e 10km, ou caminhada de 3km, em percursos acessíveis e inclusivos com opções para diferentes níveis de condição física.

Com inscrições no valor de R$ 149, os interessados devem acessar o portal SouCorredor para participar da prova até o dia 13 de outubro.

A prova é organizada por Sérgio Moury Fernandes e Luciano Moura, da revista Viva a Vida + 60, e Eduardo Couceiro, do Instituto Incentiva.

“Os mais jovens podem - e devem - incentivar os pais, tios e avós para vivenciarem juntos a experiência”, disse Luciano Moura, diretor da revista Viva a Vida 60+.

Para Eduardo Couceiro, do Instituto Incentiva, e um dos organizadores do evento, falar com o público 60+ sobre corrida de rua é lembrar que saúde, disposição e alegria não têm prazo de validade.

“Cada vez mais homens e mulheres estão descobrindo que correr - ou caminhar - é uma forma poderosa de se sentir vivo, manter o corpo em movimento e a mente leve. Esse público não quer mais ficar parado. Eles querem viver, experimentar, superar limites e celebrar conquistas. A corrida entra como um convite para isso tudo: para sair de casa, encontrar gente, cuidar do corpo, da autoestima e provar que idade é só um número”, falou.

Todos os participantes receberão medalhas, mas apenas os 60+ ganharão troféu e subirão ao pódio. Os kits devem ser retirados no dia 18 de outubro, na Livraria Jaqueira do Bairro do Recife.

Serviço

Corrida Desafio Viva a Vida 60+



Data: 19/10/2025

Concentração: 5h - Avenida Cais da Alfândega

Programação: 5h - abertura da arena e recepção dos atletas

5h30 - aquecimento

5h45 - concentração dos atletas no funil de largada

6h - largada

Valor: R$ 149,00

Inscrições



