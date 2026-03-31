'Desastre histórico': jornais italianos repercutem fracasso da Itália, fora da Copa do Mundo

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Os principais jornais da Itália detonaram a seleção italiana, fora da terceira Copa do Mundo seguida depois de cair nos pênaltis para a Bósnia e Herzegovina no duelo da repescagem desta terça-feira, 31.



"Mais uma derrota histórica", resumiu a Gazzetta dello Sport, que destacou também a expulsão do zagueiro Bastoni no final do primeiro tempo.



Bastoni derrubou Memic, que tinha caminho livre até o gol. O árbitro não teve dúvidas e expulsou o zagueiro aos 42 minutos da etapa inicial. Naquele momento, a Itália vencia por 1 a 0. O erro do defensor alimentou o debate sobre seu desempenho fraco sob pressão, disse o periódico.



"Não podemos chamar isso de Apocalipse, mas, já que estamos ausentes do torneio mais importante desde 2014, o Apocalipse continua para o nosso futebol", destacou a Gazzetta dello Sport.





O Corriere dello Sport afirmou que a seleção italiana viveu "mais uma noite deprimente" e que fracassou no Estádio Bilino Polje, em Zenica, na Bósnia.

ITALIA ANCORA FUORI DAI MONDIAL!



Dopo 12 anni dall’ultimo Mondiale giocato, l’Italia rimane ancora fuori: in America volerà la Bosnia

Decisivi gli errori di Pio Esposito e Cristante ai rigori #CorrieredelloSport #Italia pic.twitter.com/JrsRqa66QV — Corriere dello Sport (@CorSport) March 31, 2026

"A Bósnia venceu nos pênaltis, com erros cruciais de Pio Esposito e Cristante, após uma partida tensa, jogada com um jogador a menos depois da expulsão de Bastoni", relatou o jornal "É um drama psicológico para a Itália; será mais um verão sem Copa do Mundo."



"Pio Esposito e Cristante cobraram os pênaltis para completar o desastre histórico", acrescentou a Gazzetta, enfatizando os dois atletas italianos que erraram suas cobranças de pênalti.



A Bósnia e Herzegovina volta à Copa do Mundo após 12 anos. E a Itália vai amargar três edições seguidas fora de um Mundial. A seleção tetracampeã disputou a Copa pela última vez em 2014, no Brasil, edição em que os italianos foram eliminados na primeira fase.

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