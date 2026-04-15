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Futebol Deschamps confirma que Ekitiké vai desfalcar a França na Copa do Mundo de 2026 Atleta do Liverpool era um nome quase certo da franceses na Copa do Mundo

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A grave lesão sofrida pelo atacante do Liverpool, Hugo Ekitiké, na terça-feira (14), durante a partida da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, "infelizmente o impedirá de terminar a temporada com o Liverpool e de participar da Copa do Mundo", declarou nesta quarta-feira (15) o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps.

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O atacante e ponta de 23 anos, que foi retirado de maca do gramado de Anfield com uma lesão cuja natureza exata não foi especificada, "voltará à sua melhor forma. Estou convencido disso", acrescentou o treinador dos 'Bleus' em um comunicado divulgado à imprensa.

Durante o jogo de volta das quartas de final da Champions League, partida que o Liverpool perdeu por 2 a 0 para o Paris Saint-Germain, Hugo Ekitiké sofreu a lesão aos 28 minutos, levando imediatamente as mãos à parte posterior do tornozelo direito.

Ele deixou o campo de maca, em lágrimas, após não conseguir se levantar apesar de várias tentativas.

As imagens de sua lesão sugerem uma ruptura, total ou parcial, do tendão de Aquiles, o que ainda requer confirmação por meio de exames médicos.

Jogadores da França celebraram gol de Ekitiké contra o Brasil em amistoso - Foto por FRANCK FIFE / AFP

A França está no Grupo I da Copa do Mundo que será disputada na América do Norte, ao lado de Senegal, Iraque e Noruega.

Pela seleção francesa, Ekitiké disputou 8 partidas. Sua aparição mais recente ocorreu em 29 de março, na vitória por 3 a 1 sobre a Colômbia, durante a breve excursão dos 'Bleus' nos Estados Unidos. Três dias antes, ele havia marcado seu segundo gol, na vitória por 2 a 1 contra o Brasil.

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