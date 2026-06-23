Deschamps desfalca França em 'decisão' com a Noruega na Copa para acompanhar velório de sua mãe

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O clima de festa na seleção francesa pela classificação antecipada às oitavas de final após 3 a 0 sobre o Iraque ganhou um enorme baque nesta terça-feira com a notícia da morte da mãe do técnico Didier Deschamps, bastante querido no grupo. O treinador retornou a seu país para o velório e será o desfalque de peso na decisão da liderança do Grupo I, com a Noruega, sexta-feira.



"Didier Deschamps não poderá comandar os treinos antes da partida entre Noruega e França. Ele também não estará disponível para o banco de reservas na sexta-feira, para o último jogo da seleção francesa no Grupo I (21h, horário local). O técnico da seleção nacional ficou consternado ao saber da morte de sua mãe na manhã desta terça-feira. Ele retornará à França para comparecer ao funeral", informou a Federação Francesa de Futebol (FFF).





Deschamps comunicou a triste notícia a Philippe Diallo, presidente da FFF ainda no Centro de Treinamento da seleção francesa. O auxiliar técnico Guy Stéphan, nome de confiança do comandante, assume as funções até o retorno.



"Neste momento extremamente doloroso, desejamos muita força ao treinador e à sua família e lhes asseguramos o apoio de todos na Federação", prestou solidariedade a FFF.



Com os mesmos seis pontos da Noruega, mas melhor saldo de gols (5 a 4), a França entrará em campo no Gillette Stadium, em Foxborough, Boston, podendo empatar para garantir o primeiro lugar da chave.

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